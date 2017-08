Baby-Delfin stirbt nach Selfie-Session

Tierquälerei in Spanien: Weil er so niedlich aussah, wollten etliche Badegäste an einem Strand in Süd-Spanien Selfies mit einem Baby-Delfin machen. Sie holten ihn sogar aus dem Wasser heraus und nahmen ihn auf den Arm.

Tierschützer alamierte niemand, um ihnen zu sagen, dass das arme Tier sich offenbar verschwommen hatte. Stattdessen streichelten die Menschen das arme Tier schließlich zu Tode. Seine Mutter hatte es nicht dabei.

Die Tierschützer konnten dem Delfin nicht rechtzeitig helfen

Erst als das Tier, das sich in der Region Almería befand, bereits tot war, hatte auch die Tierschutz-Organisation "Equinac" von dem Fall etwas mitbekommen. Die Tierschützer kümmern sich dort um gestrandete Tiere.

„Viele Menschen sind unfähig, Mitgefühl für ein verängstigtes Lebewesen zu empfinden, das Hunger hat und ohne seine Mutter unterwegs ist.“ Stattdessen würden Fotos als Erinnerung gemacht, selbst „wenn das Tier unter dem Stress leidet“, kritiesiert die Organisation auf Facebook. Die Menschen müssten lernen, verantwortungsvoller mit so einer Situation umzugehen.

Der Baby-Delfin starb an Herzversagen

Teilweise hätten Kinder (natürlich unabsichtlich) sogar das Atemloch des Tieres mit ihren Fingern berührt und ihm so die Luft zum Atmen genommen. Gestorben ist der Baby-Delfin am Ende aber an einem Herzversagen gestorben, das vermutlich durch den großen Stress bei der Selfie-Session hervorgerufen wurde.