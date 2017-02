Baby-Glück! Caroline Beil ist wieder schwanger

Das sind doch mal tolle Neuigkeiten! Caroline Beil hat ein überraschendes Baby-Geständnis gemacht und offenbart, dass sie wieder schwanger ist.

Lange bis zur Geburt dauert es nicht mehr, denn die Moderatorin ist bereits im fünften Monat. Die tolle Nachricht hat Caroline Beil direkt an ihrem Geburtstag bei einer Reise nach New York mit ihrem Freund Philipp Sattler erhalten. "Den Schwangerschaftstest haben wir am Morgen meines runden Geburtstages in New York gemacht und hatten zuerst tatsächlich Zweifel, dass der amerikanische Test stimmt", sagt die 50-Jährige gegenüber „Bunte“.

"Ich kann kaum beschreiben, welche Gefühle das in uns ausgelöst hat. Riesige Freude natürlich, aber auch Riesenrespekt und eine unendliche Dankbarkeit", verriet sie weiter.

Dass sie mit der tollen Nachricht erst jetzt an die Öffentlichkeit geht, hat einen ganz besonderen Grund: "Wir wussten ja nicht, ob es klappt und auch in den ersten Wochen hätte noch viel schief gehen können. Aber jetzt, wo wir wissen, dass medizinisch alles bestens ist, fühlen wir uns bereit, unser großes Glück mit der Welt zu teilen.“