Baby-Hammer: "Unter Uns"-Star Birte Glang ist schwanger!

Das sind doch mal tolle Neuigkeiten: Birte Glang ist schwanger! Der „Unter uns“-Star wird in den kommenden Wochen das erste Mal Mutter.

"Ich bin in der 27. Woche. Im August bekomme ich einen Jungen", verriet die Schauspielerin in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. Erst in der 14. Woche hat sie erfahren, dass sie ein Baby bekommt. Die Schwangerschaft sei nicht geplant gewesen.

Wegen Müdig- und Übelkeit ging sie zum Arzt, aber es wurden nur falsche Diagnosen gestellt. "Der eine verschrieb mir Tabletten für den Magen. Eine andere Ärztin hielt es für eine verzögerte Lebensmittelallergie“, so Birte Glang. Bis Oktober hält sich die „Unter uns“-Darstellerin in den USA auf – daher wird ihr Sprössling wohl auch die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen.