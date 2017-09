Baby-News: Helene Fischer packt aus

Schon lange warten die Fans darauf, endlich die frohe Botschaft zu hören. Es ist kein Geheimnis, dass Helene Fischer und Florian Silbereisen sich gemeinsame Kinder wünschen, doch bisher hat es einfach noch nicht geklappt.

Nun packte die Sängerin vor 10.000 Zuschauern auf der Bühne aus und erklärte, wie es um ihre Kinder-Planung steht. Sie wolle in Sachen Baby „jetzt hier keine Schlagzeilen schüren“, so Helene. „Es ist immer noch nichts da“, verriet sie außerdem und sorgte damit für große Enttäuschung bei ihren Fans.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Große Verkündung

Auch für Florian dürfte die öffentliche Botschaft nicht ganz einfach gewesen sein, denn bisher hielt er sich beim Thema Familienplanung eher bedeckt. Auch in den nächsten Monaten wird also nicht mit einer Schwangerschaft zu rechnen sein, denn Helene hat mit ihrer Tour alle Hände voll zu tun. Trotzdem will das Paar sich von dem vollen Terminkalender nicht abschrecken lassen. „Da muss man sich einfach organisieren, wie andere Paare auch“, erklärt die 33-Jährige. „Und dann freut man sich natürlich auf den Tag, wenn man sich wiedersieht!“