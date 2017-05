Baby Nr. 13! Antonio Cromartie wird trotz Sterilisation wieder Vater!

So war das ganz sicher nicht geplant! Antonio Cromartie und seine Frau Terricka wollten keine Kinder mehr. Dafür hat sich der Football-Star sogar sterilisieren lassen. Jetzt ist Terricka schwanger!

Antonio Cromartie: 8 Kinder aus vorherigen Beziehungen und 4 mit Terricka

Acht Kinder hatte Antonio Cromartie bereits aus seinen Ex-Beziehungen. In der Beziehung zu seiner Frau Terricka kamen noch vier hinzu. Tochter Jurzie, Sohn Jagger und die Zwillinge Jinx und J'adore. Weil der Footballer offenbar genug hatte, ließ er eine Vasektomie vornehmen. Doch das hat wohl nicht so richtig funktioniert. Mittlerweile ist Terricka wieder schwanger. Und zwar schon im 6. Monat. Im September kommt der Nachwuchs zur Welt.

Sie selbst verkündete die überraschenden News via Instagram.

Antonio Cormartie: Junge oder Mädchen?

Das Geschlecht des Kindes kennen Antonio Cormartie und Terricka noch nicht. Die Beauty rätselt: "Ob es wohl dieses Mal ein Junge oder ein Mädchen wird?" Das Paar freut sich über den nachwuchs, doch am Anfang war der Schock groß! "Ich habe es Antonio erst einmal nicht gesagt, weil ich es für unmöglich hielt. Es war für uns beide eine echte Schocknachricht", so Terricka gegenüber "US Weekly".