Bachelor 2017: Alle News zu Sebastian Pannek und den Kandidatinnen

Bald ist es wieder so weit: Ab Januar buhlen 22 Mädchen in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" um den neuen TV-Junggesellen. Genauer gesagt um das Kölner Model Sebastian Pannek (30). Alle News zum neuen Rosenkavalier und zu den Mädels der neuen Staffel findet Ihr hier.

19.Dezember 2016

TINA BUB: "BACHELOR" 2017-KANDIDATIN JETZT SCHON BEI TAFF ZU SEHEN

Kein Wunder, dass die Infos zu "Der Bachelor" immer schneller an die Öffentlichkeit durchsickern, wenn die Teilnehmer so unvorsichtig sind. So wurde nicht nur der Bachelor selbst bereits bekannt, sondern auch eine ganze Reihe Kandidatinnen wurden bereits enttarnt.

Tina Bub verriet sich relativ eindeutig und ungeschickt auf Facebook, ehe auf Paparazzi-Fotos der Teilnehmerinnen den endgültigen Beweis liefern. Und nun taucht sie nur wenige Wochen vor Start der neuen Bachelor-Staffel auch noch bei der Konkurrenz von RTL auf.

Bei "taff" ist sie am 16. Dezember als Shopping-Testerin in London unterwegs gewesen. Und so erfahren wir auch schon einiges über die Bachelor Kandidatin: Sie ist 24, gelernte Visagistin und sie liebt Schokolade. Das ist zwar nicht viel, aber dennoch sehr viel mehr, als den Machern von "Der Bachelor" lieb sein dürfte.

Obendrein könnte es sogar vertragliche Probleme für Tina geben. In den meisten TV-Verträgen für Shows wie "Der Bachelor" ist es den Kandidaten untersagt, innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen im TV aufzutauchen. Aber Tina Bub will es wohl wissen und setzt auf eine TV Kariere. Immerhin konnte sie bei Facebook sogar schon über 2700 Abonnenten sammeln.

24. November 2016

SIE SIND DIE ERSTEN BEKANNTEN KANDIDATINNEN

Normalerweise erfährt man schon lange bevor der Bachelor enttarnt wird, welche Mädels um ihn kämpfen sollen. Dieses Mal ist es genau anders herum. Bei der Geheimhaltung ist in diesem Jahr beim Bachelor jedoch ohnehin etwas schief gelaufen.

So wurde nicht nur Sebastian Pannek frühzeitig als Bachelor bekannt, sondern es tauchten auch Paparazzi-Fotos von den Kandidatinnen auf.

Am auffälligsten und eindeutig zu identifizieren ist Playboy Cybergirl Fabienne Gierke. Alleine durch ihre Tattoos ist sie schnell wiederzuerkennen.

Doch auch andere Kandidatinnen lassen sich durch Fotos und bestimmte Social Media Aktivitäten entlarven. So sind auch zwei "Missen" wiederzufinden. Neben der aktuellen Miss München und Friseurmeisterin Viola Kraus, ist auch Miss Nürnberg Julia Prokopy dabei. Bereits im August sprach sie bei infranken.de darüber, bei "Der Bachelor" im Bewerbungsverfahren zu sein. Jetzt ist sie rein zufällig mit Fabienne Gierke bei Facebook befreundet.

Eine weitere Kandidatin ist möglicherweise auch Tina Bub. Zumindest nennt sie sich so bei Facebook. Auch sie ist befreundet mit Fabienne Gierke. Auffällig ist, das sie ausgerechnet während der Dreharbeiten zum Bachelor im Oktober 2016 von der Bildfläche verschwunden ist. Obendrein postete sie etwas von Miami aus und schrieb, dass sie im November wieder zurück sei.

Desweiteren sei auch eine Evelyn mit dabei. Und siehe da: Fabiennes aktuelles Foto wurde von Evelyn Burdecki geliked. Die verhielt sich im Oktober nicht nur auffällig ruhig auf Facebook, sondern hat auch schon TV-Erfahrungen bei "Take Me Out" sammeln können.

Bachelor 2017: Ab wann beginnt die Ausstrahlung?

Die neue Staffel beginnt am 1. Februar um 20:15 Uhr bei RTL und läuft immer mittwochs. Das ist in diesem Jahr allerdings eine große Ausnahme: In der Regel startet der Bachelor bereits im Januar - kurz nach dem Dschungelcamp. Diesmal müssen sich die Fans bis zur ersten Folge allerdings ein bisschen länger gedulden.

Bachelor 2017: So sind die Gagen

Wer denkt, man könne sich mit den Dreharbeiten dumm und dämlich verdienen, der irrt. "Für die Teilnahme bekommen alle Kandidatinnen ca. 3.000 Euro. Das Honorar wird aufgeteilt: Das erste Geld bekommt man, kurz bevor es losgeht, dann während der Dreharbeiten und den Rest zum Schluss", verriet eine Insiderin dem Magazin "Closer". Bei dem bis zu sechs Wochen dauernden Dreh und dem Aufenthalt in der Villa in Miami folgen für die Top-Kandidatinnen dann noch Home-Dates und romantische Ausflüge. Umgerechnet verdienen die Bachelor-Kandidatinnen also nur etwa 3 Euro pro Stunde...

Bachelor: So knallhart geht es nach dem Casting weiter

Wer das Casting der Produktionsfima überstanden hat, bekommt einen knallharten 30-seitogen Kebel-Vertrag. Der muss dringend eingehalten werden, sonst droht eine Geldstrafe. Darin ist unter anderem eine Kontakt-Sperre während der Dreharbeiten, Hausarrest in der Villa in Miami sowie eine Schweigeklausel und Mikrofon-Pflicht 24 Stunden am Tag.

Sebastian Pannek: Er ist der neue Bachelor 2017

1,84 Meter groß, grüne Augen, dunkelblonde Haare: Der neue Bachelor ist ein echter Traummann. Das Kölner Männermodel ist 30 Jahre alt und hat sogar prominente Verwandtschaft. Turnerin Magdalena Brzeska gehört zu seiner Famile. Wer seine letzte Freundin war, darüber schweigt sich Sebastian Pannek noch aus.