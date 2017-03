Schon häufig wurde spekuliert, ob das Beziehungs-Aus der Bachelor-Gewinnerinnen mit ihrem Traumprinzen vielleicht an der Geheimniskrämerei nach den Dreharbeiten liegen könnte. Auch Sebastian Pannek und seine Gewinnerin Clea-Lacy Juhn mussten ihre Liebe geheimhalten. Vier Monate lange durfte man sie nicht zusammen sehen.

Gegenüber RTL erklärten sie, dass sie sich in einsamen Berghütten trafen und sich verkleideten um einander sehen zu können. Und sie gingen noch viel weiter und riskierten aufzufliegen. "Ich bin auch schon zu ihm gezogen, das war alles eine Nacht-und-Nebel-Aktion", erklärt Clea-Lacy Juhn. Von Rastatt in Baden-Württemberg zog sie in die Kölner Wohnung von Bachelor Sebastian Pannek.

Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek halten sich bis zum Schluss versteckt

Und der Bachelor, zu deutsch "Junggeselle", bekam direkt die volle Dosis Pärchenleben zu verkraften, indem sie sich erstmal die Einrichtung vornahm. "Sie ist zu mir gezogen, aber wir haben an der Einrichtung schon was verändert. Da hatte ich aber wenig Mitspracherecht, das hat sie gemacht und hatte ganz viele tolle Ideen", bestätigt Sebastian Pannek sich selbst. Hach, wie schön! Ein Liebe wie im Mario-Barth-Programm!

Aufgefallen ist es erst wenige Tage vor dem Dreh der Wiedersehens-Folge von "Der Bachelor". So wurde Clea-Lacy bereits einen Tag bevor alle anderen Kandidatinnen in Köln zum Dreh angereist sind in Köln gesehen.