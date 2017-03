Bachelor 2017: Darum wird Clea-Lacy Juhn die Gewinnerin

Es bleiben nicht mehr viele übrig, die bei der Bachelor-Staffel 2017 noch als Gewinnerin hervorgehen können. Clea-Lacy Juhn, Erika Dorodnova und Viola Kraus gehen mit dem Bachelor auf die Dreamdates, doch dem Zuschauer dürfte schon klar sein, wer das Rennen macht.

Clea-Lacy Juhn: Gewinnerin nach Ausschlussverfahren

Momentan deutet alles auf Clea-Lacy Juhn als neue Gewinnerin beim Bachelor hin. Denn sie steht in vielerlei Hinsicht bei der Show im Fokus. Ganz im Gegensatz zu Erika Dorodnova, die die gesamte Staffel über eher blass und unauffällig inszeniert wurde. Das deckt sich mit Insider-Informationen von InTouch Online, dass Erika Dorodnova auf Platz 3 landen wird. Es bleiben also nur noch Viola Kraus und Clea-Lacy Juhn als realistische Kandidatinnen für den Bachelor-Sieg übrig.

Über Viola Kraus wissen wir zudem, dass seit einiger Zeit scheinbar etwas mit Mr. Germany Dominik Bruntner am laufen hat. "Es ist etwas mehr als Freundschaft – ein Zwischending. Wir kennen uns noch nicht lange. Mal sehen", sagte das Männermodel erst kürzlich gegenüber der OK!.

Sind Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn noch ein Paar?

Wir landen also wieder bei Clea-Lacy Juhn, die möglicherweise noch immer mit Sebastian Pannek zusammen ist. Insiderberichte, die InTouch Online vorliegen, lassen stark vermuten, dass Sebastian Pannek und seine Bachelor-Gewinnerin die anstehenden Bachelor-Termine nach der Show gemeinsam antreten werden.

Bachelor-Gewinnerin 2003: Juliane Ziegler

getty getty

Ob der Sieg beim Bachelor nun so unbedingt erstrebenswert ist, ist eine andere Sache. So fand bisher keine der Kandidatinnen in dem Bachelor die große Liebe und auch mit der TV Karriere wurde es bei den meisten nichts, was meistens aber nicht unbedingt schlecht sein musste. Lediglich die erste Gewinnerin in der Staffel von 2003 landete als Moderatorin im TV. Juliane Ziegler sah man später bei "Galileo" und bei "Abenteuer Auto" und "Abenteuer Leben".

Bachelor-Gewinnerin 2012: Anja Polzer

getty getty

Anja Polzer, die ausgewählte Gewinnerin von Bachelor Paul war ebenfalls ruckzuck wieder Single. Die große It-Girl-Runde mit "Dschungelcamp"-Pointe drehte allerdings die fünftplatzierte Georgina Bülowius. Anja Polzer taucht heute nur noch gelegentlich auf Promi-Veranstaltungen auf, aber hat immerhin ihr Liebesglück in DJ Aexandros Petropoulos gefunden.

Bachelor-Gewinnerin 2013: Alissa Harouat

getty getty

Alissa Harouat ging mit Jan Kralitschka, der wieder mit seiner Ex glücklich wurde, nicht unbedingt im Guten auseinander. Sie modelte weiter, tauchte aber in der breiten Öffentlichkeit nicht mehr auf. Das tat eher die drittplatzierte Melanie Müller. Sie wurde Dschungelkönigin und arbeitet heute als Schlagersängerin auf Mallorca.

Bachelor-Gewinnerin 2014: Katja Kühne

getty getty

Auch bei Bachelor Christian Tews, gewann die erstplatzierte nicht viel. Mit Katja Kühne hielt das Liebesglück nicht. Und auch ihr TV-Fame ebbte ab. Mit Kicker Quirin Moll hatte Katja da mehr Glück. Auch in dieser Staffel staubte eine andere die großen TV-Deals ab. Sie mag zwar nicht die beliebteste im Netz sein, doch Angelina Heger dürfte mittlerweile ziemlich gut von ihrem TV-Promi-Status leben können.

Bachelor-Gewinnerin 2015: Liz Kaeber

getty getty

Gleiche Story ein Jahr später: Heute wissen viele nicht einmal mehr, wie Liz Kaeber aussieht, während die drittplatzierte Sarah Nowak mittlerweile ziemlich erfolgreich bei Youtube ist.

Bachelor-Gewinnerin 2016: Leonie Sophia Pump

Facebook / Leonie Sophia Pump Facebook / Leonie Sophia Pump

Und der Kreislauf wiederholt sich auch in Staffel 6. Leonie Sophia Pump blieb nicht lange mit Leonard Freier zusammen. Heute erinnert man sich bei der Staffel ebenfalls weniger an die Gewinnerin, sondern an Denise Temlitz, die sich den Ex-Freund von Bachelorette Alisa Persch angelte, oder an Saskia Atzerodt, die als Freundin von Nico Schwanz Schlagzeilen machte.