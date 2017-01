Bachelor 2017: Das sind die Bikini-Fotos aller Kandidatinnen

Es geht schon wieder los! 22 Kandidatinnen auf der Jagd nach TV-Ruhm bzw. "ihrem Traummann". So wie das Rätseln um die Identität des Bachelors im Vorfeld dazu gehört, so gehören auch die vorab veröffentlichten Bikini-Fotos der Bachelor-Kandidatinnen dazu. Tradition muss gewahrt werden. Wobei es dieses Mal einen kleinen Bruch gab, der der Fotostrecke wirklich gut tut. Während die letzten Staffeln meist am Pool fotografiert wurde, geht es dieses Mal an den Strand. Und dort zeigen die Bachelor-Ladys nicht nur ihre Kurven, sondern auch schon die ein oder andere Tattoo-Sünde und mögliche Beauty-OP.