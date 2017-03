Bachelor 2017: Erika Dorodnova hat längst einen Neuen

Wie so viele andere Bachelor-Kandidatinnen, ließ auch Erika Dorodnova nach dem Dreh von "Der Bachelor" anscheinend nichts anbrennen und flirtete direkt weiter. Und das junge Model, dass der Bachelor-Finalisten den Kopf verdreht hat, ist kein Unbekannter.

In aller Öffentlichkeit tauschen sie ihre Insider-Sprüche über "die letzte Nacht" aus. Und das kommt ausgerechnet an dem Tag, an dem im TV das große Bachelor-Finale zwischen Erika Dorodnova und Clea-Lacy Juhn stattfindet. Ohnehin verdichten sich schon seit Tagen die Hinweise, dass Clea-Lacy nicht nur gewinnen könnte, sondern auch nachwievor mit Bachelor Sebastian Pannek zusammen sei.

Der heiße Flirt, den Erika Dorodnova offen auslebt, ist nun noch ein weiteres Indiz dafür, dass sie im Bachelor-Finale wohl doch ohne Rose nach Hause geht.