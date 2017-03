Bachelor 2017: Evelyn Burdecki disst Sebastian Pannek

So richtig übelnehmen mag man es Evelyn Burdecki nicht, dass sie sich weder über die Show noch über den Bachelor Sebastian Pannek selbst so richtig positiv äußert. Immerhin durfte die Düsseldorferin direkt in der ersten Nacht der Rosen wieder ihre Koffer packen.

Nun legt die früh gescheiterte Bachelor-Kandidatin noch einmal nach und postet ein Foto von sich und Paul Janke.

Mal den wahren Bachelor kennengelernt # bachelor # Bachelorin2017 # rtl # bachelor2017 # tv # Posted by Evelyn Burdecki on Freitag, 3. März 2017

Dazu schreibt sie: "Mal den wahren Bachelor kennengelernt." Damit schlägt Evelyn Burdecki in eine bewährte Kerbe. Denn wie auch seine Vorgänger wird Sebastian Pannek an Bachelor Paul Janke gemessen, der zwar genau genommen bereits der zweite Bachelor war, aber dennoch als das Original gehandelt wird.

Und offenbar scheinen Paul Janke und Evelyn Burdecki in gutem Kontakt zu stehen. Paulchen kommentiert fleißig unter dem gemeinsamen Foto und auch Evelyn scheint den kleinen Bachelor-Flirt zu genießen. Noch vor einigen Wochen machte es noch den Eindruck, als sei Evelyn Burdecki an einen GZSZ-Star vergeben.

Doch momentan macht es eher den Eindruck, als genieße sie das Singleleben. Wie sie gegenüber InTouch Online verriet, ist sie gerade im Urlaub - nach eigener Aussage aber zum ersten Mal ganz alleine.