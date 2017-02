Bachelor 2017: Hat Viola Kraus schon einen anderen Freund?

Ausgerechnet sie! Bislang galt Viola Kraus als Favoritin in der aktuellen Staffel von "Der Bachelor". Mehr oder weniger unaufdringlich sicherte sie sich stets die Aufmerksamkeit von Sebastian Pannek und damit sogar die weiße Rose, die sie nicht nur vorzeitig in die nächste Runde brachte, sondern ihr auch die Möglichkeit gibt, sich in ein Date ihrer Wahl reinzutauschen.

Und nun flirtet sie schon heiß mit Mr. Germany Dominik Bruntner. Im Video seht ihr, wie nah sie sich bis jetzt gekommen sind.

Zugegeben, das alles ist eben auch Teil ihres Jobs, doch Dominik Bruntner gibt klare Statements zu der Beziehung mit der Bachelor-Beauty ab. Und die lassen die Berührungen im Video plötzlich ganz anders aussehen. Gegenüber der OK! verrät der 23-jährige pikante Details:

"Es ist etwas mehr als Freundschaft – ein Zwischending. Wir kennen uns noch nicht lange. Mal sehen."

Ob nun Boyfriend oder nicht, aber wenn das, was Dominik Bruntner da sagt, stimmt, dann ist es definitiv genug, dass man davon ausgehen kann, dass Viola Kraus auch in keiner anderen Beziehung ist. Und das schließt auch den Bachelor Sebastian Pannek aus.

Allerdings muss das nicht bedeuten, dass sie nicht doch als Gewinnerin aus der Staffel gehen kann. Sie und Bachelor-Pannek wären nicht die ersten, die sich direkt nach der Show wieder getrennt haben.