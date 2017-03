Bachelor 2017: Hater zerkratzen Auto von Evelyn Burdecki

"Ich finde das ganz gut, Hater zu haben. Hätte ich die nicht, würde das ja bedeuten, dass ich langweilig bin", erklärte Bachelor Kandidatin Evelyn Burdecki noch kürzlich gegenüber InTouch. Nun ist der Hass gegen die freche Bachelor-Blondine aber eine Stufe härter geworden und das findet sie gar nicht mehr lustig. Ihr Auto wurde rundherum zerkratzt. Der schwarze Lack fiel scheinbar einem Schlüssel zum Opfer. Bei Facebook zeigt sie den Schaden an ihrem Cabrio im Video.

Während Clea-Lacy Juhn und Bachelor Sebastian Pannek nur noch rosa Herzchen sehen, sieht Evelyn rot. Gegenüber InTouch Online erklärt sie: "Ich bin nach Köln gefahren und habe in der Stadt geparkt. Als ich ausgestiegen bin, haben irgendwelche Leute etwas Beleidigendes mit 'Bachelor' gerufen. Eine Stunde kam ich zurück und mein Auto war zerkratzt." Während sie mit Pöbel-Kommentaren im Netz cool umgeht, trifft sie diese miese Aktion und macht ihr auch Angst.

Evelyn Burdecki trauert um ihr Auto

Einschüchtern lassen, will sich die Läster-Blondine vom Bachelor zwar nicht, aber geknickt über den Schaden ist sie in jedem Fall. "Ich hab so lange für das Auto gespart", schnaubt sie. Immerhin hofft sie noch darauf, dass ihre Versicherung den Schaden etwas reguliert.

