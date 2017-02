Bachelor 2017: Ist auch Sebastian Pannek nur ein Fake?

Wer weiß schon, was wirklich hinter den Kulissen einer Show wie "Der Bachelor" abgeht. Sind die Frauen wirklich so zickig, oder ist der Streit gestellt? Geht es eigentlich heißt her am Set und wird im TV nur verharmlost? Und was genau wollen die Kandidatinnen wirklich mit der Teilnahme bei "Der Bachelor" erreichen?

Erschreckend vieles ist bei genauerem Hinsehen nicht so wie es scheint. Und nun wackelt auch das Bild von Sebastian Pannek. Immer mehr Hinweise verdichten sich, dass auch er nicht der ist, der er vor der Kamera vorgibt zu sein.