Bachelor 2017: Ist Kandidatin Silvana Joppich schon vergeben?

Eigentlich soll es bei "Der Bachelor" ja so aussehen, als ginge es nicht nur darum, dass zukünftige Dschungelcamperinnen generiert werden. Doch die Kandidatinnen in diesem Jahr tun so einiges dafür, dass immer weniger Leute daran glauben können, dass es noch eine ernst gemeinte Kuppelshow ist.

So scheint es nun, als wäre Kandidatin Silvana Joppich bereits vergeben. Auf Instagram teilte sie nun ein Foto von ihrem Frühstück. Darauf sehen wir unter anderem auch ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Spatz". Nanu, von wem hat sie denn dieses süße Herzchen bekommen?

instagram / silvana Joppich instagram / silvana Joppich

Es scheint so, als habe sie ihren "Spatz" schon gefunden. Oder könnte es sogar Sebastian Pannek sein, der Silvana Joppich das Herz schenkte? Insidern zufolge scheint das allerdings eher unwahrscheinlich. Es heißt, sie wäre keine der Kandidatinnen gewesen, die im vorderen Feld umd die Gunst des Bachelors kämpfen.