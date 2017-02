Bachelor 2017: Ist Kattia Vides jetzt mit Sebastian Pannek zusammen

Noch haben wir nicht all zu viel von Kattia Vides gesehen bei "Der Bachelor", doch ab der zweiten Folge scheint es eine Menge Zoff um sie zu geben. Und nun liefert Kattia selbst auf Facebook vielleicht schon den Grund dafür, warum sie so angegangen wird. Offenbar ist sie bei Sebastian Pannek hoch im Kurs. Und er scheint auch jetzt noch bei ihr präsent zu sein.

Eine Rose für Sebastian Pannek

"Sommer, Sonne, Wind und Meer und in Gedanken bei dir...", schreibt sie auf Facebook und versieht diesen Post mit einem Rosen-Emoji. Keine Frage, wen sie hier meint. Oder gibt es etwa schon einen neuen Rosenkavalier? Wenn es Kandidatinnen gibt, die schon während der Dreharbeiten in einer Beziehung waren, dann ist es auch nicht all zu abwegig, dass sich eine nach den Dreharbeiten in jemand anderen verliebt hat.

Ob nun Sebastian Pannek oder ein anderer Glücklicher, Kattia hat auf jeden Fall eine kleine Rose und einen Platz in ihrem Kopf für ihn.