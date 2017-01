In diesem Jahr geben die Kandidatinnen von "Der Bachelor" schon ziemlich früh Gas. So deuteten sie teilweise vorzeitig an, als Kandidatin dabei zu sein. Andere wiederum erschienen sogar schon im TV. Genauer gesagt, war es Kandidatin Tina Bub, die bei "taff" schon zu sehen war.

Wie es aber aussieht, hat Tina Bub in Sebastian Pannek wohl nicht ihren Traumprinzen gefunden, denn sie flirtet schon öffentlich mit Bachelor Paul Janke. Auf der Facebook-Seite von "Der Bachelor" necken sich die beiden in den Kommentaren.

Sie wäre nicht die ersten, die zwar eine Vorliebe für den Bachelor hat, aber nicht unbedingt bei dem aus ihrer Staffel landet. Schon Angelina Heger fand ihr Glück, zumindest zeitweise, mit Leonard Freier, wurde aber in ihrer Staffel von Christian Tews im Finale nach Hause geschickt.

Schade ist natürlich, dass Tina sich mit diesem kleinen Flirt vielleicht schon verrät. Würde sie so offensiv auf Paul zugehen, wenn sie mit Sebastian Pannek zusammen wäre? Es ist zumindest unwahrscheinlicher. Aber so, wie die 24-Jährige sich ins Rampenlicht kämpft, wird die Staffel für sie so oder so ein Erfolg werden.