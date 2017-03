Bachelor 2017: Kattia Vides outet Sebastian Pannek als Penny-Model

Tja, es kann halt nicht jedes Männermodel in Unterwäsche für Calvin Klein posieren. Auch die Freizeithosen, Sparschlüpper und Polyester-Pullis der Discounter wollen ansprechend präsentiert werden. Und nun ist es Kattia Vides, die es sich nicht nehmen lässt, Bachelor Sebastian Panek, bei einem solchen unglamourösen Job zu zeigen.

Und so steht der smarte Bachelor auf der Verpackung einer Softshell-Arbeitshose beim Discounter Penny. Kattia Vides hält die Verpackung lächelnd in die Kamera und schreibt hämisch: "Hey Mädels, für alle, die immer noch um Sebastian 'trauern', ihn gibt es schon für 19,99 Euro in Arbeitsdress bei Penny." Zwar hat sie bei "Der Bachelor" immer wieder Gegenwind bekommen, doch ihre neuen Fans sind klar auf ihrer Seite und feiern den witzigen Post zu Penny-Model Sebastian Pannek sehr.

Punkt für Kattia Vides

Für Kattia Vides war die Zeit beim Bachelor nicht immer leicht. Es gab häufig Zoff mit den anderen Kandidatinnen, die ihr für jeden Schritt, den sie Sebastian näher kam, immer jede Menge Missgunst entgegenbrachten. Nun hat sie es hinter sich und nimmt die gesamte "Bachelor"-Erfahrung, wie wir hier sehen können, mit einer Menge Humor.