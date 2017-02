Bachelor 2017: Kattia Vides teilt weiter gegen Tina Bub aus

Man sollte meinen, derartige Zickereien, wie sie in der zweiten Folge von "Der Bachelor" geschehen sind, seien binnen kürzester Zeit wieder vergessen. Doch noch Wochen nach den Dreharbeiten giften Tina Bub, Fabienne Gierke und Inci Sencer noch immer gegen Kattia Vides. Aber auch die denkt gar nicht daran, das so hinzunehmen und stichelt fleißig zurück.

Facebook/ Kattia Vides Facebook/ Kattia Vides

Sie zeigt sich jetzt mit einem Cap auf dem steht: "Geh mir nicht auf den..." Damit spielt sie auf die Szene in der Villa an, in der Tina Bub polterte: "Geh mir nicht auf den Sack!" Unter das Bild mit dem Cap schreibt sie: "Ok?! Geh ich nicht mehr..."

Damit tritt sie noch einmal nach und spielt darauf an, dass Tina Bub bereits in der zweiten Nacht der Rosen bei "Der Bachelor" leer ausging und nach Hause musste.

"Kattia mittendrin"

Die beiden Kandidatinnen gerieten in der aktuellen Bachelor-Staffel aneinander, weil Kattia Vides sich immer recht knapp bekleidet präsentierte und Tina Bub sich offenbar daran störte. Der Streit eskalierte, es wurde geschrien und geweint. Auch im weiteren Verlauf der Staffel soll Kolumbianerin Kattia Vides immer wieder an die anderen Ladys geraten.

Bachelor Sebastian Pannek ist jetzt im Nachhinein wohl ganz froh, erst jetzt mitzubekommen, was in der Villa alles in seiner Abwesenheit abging.