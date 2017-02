Bachelor 2017: Kürt Sebastian Pannek sie zur Gewinnerin?

Es geht wieder los, der Bachelor 2017 steht in den Startlöchern, die 22 Singleladys (oder auch nicht) scharren mit den Pumps und sind schon ganz scharf darauf, Rosenkavalier Sebastian Pannek endlich kennenzulernen. Zumindest ist es das, wovon RTL-Zuschauer ausgehen. In Wirklichkeit sieht es ein bisschen anders aus, die Gewinnerin steht bereits fest. Die Bachelor-Staffel wurde nämlich schon lange abgedreht und Model Sebastian, dem übrigens seine bekannte Verwandtschaft für das Format den Rücken gestärkt hat, hat seine letzte Rose bereits vergeben. Doch an wen? Möglicherweise wurde die Gewinnerin schon enttarnt, obwohl Kontaktverbot zwischen dem Bachelor und seiner Auserwählten besteht. Alle Details seht ihr HIER im VIDEO:

Wie lange wird die Liebe von Bachelor Sebastian Pannek wohl halten?

Es ist natürlich fraglich, ob die TV-Liebe dieses Mal hält. Bei den Vorgängern von Sebastian Pannek, wie zum Beispiel Jan Kralischtka, Leonard Freier und Paul Janke lief es ja leider nicht so rund. Sie drückten zwar einer Dame die letzte Rose in die Hand und glaubten, so etwas wie Liebe zu verspüren, doch irgendwie hielt das Glück nicht ewig. Das haben die Herren nicht wirklich drauf. Wer dafür eine vorbildliche Bilderbuch-Beziehung hinlegt, ist das weibliche Pendant zu den Rosenkavalieren. Anna Hofbauer hat sich für Marvin Albrecht entschieden, sie sind bis heute glücklich miteinander. Und auch für Bachelorette Alisa lief es ok, immerhin war sie mit ihrem Auserwählten sechs Monate zusammen. Sebastian Pannek sollte sich also ganz eindeutig lieber an den Ladys orientieren. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in diesem Jahr endlich eine Liebesüberraschung bei RTL.