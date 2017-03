Bachelor 2017: Nach dem Finale wird für das Paar alles anders

Wir kennen das ja zur Genüge. Der Bachelor flirtet sich während der Show durch die Reihen seiner Kandidatinnen, oder "Ladys", und legt sich am Ende gezwungenermaßen doch fest, welche von ihnen die Gewinnerin sein soll. In der Regel schwärmen sie in der Final-Show noch von der großen gemeinsamen Zukunft, nur um beim großen Wiedersehen auf RTL dann das ernüchternde "Hat nicht geklappt"-Fazit zu verkünden.

Gerüchten zufolge soll es dieses Mal alles anders sein. Clea-Lacy Juhn und Sebastian Pannek seien immer noch ein Paar. Und es kommt noch dicker. Wie Insider nun gegenüber InTouch Online definitiv bestätigten, haben die zwei bereits ein süßes gemeinsames Geheimnis, das das Pärchen in den nächsten Monaten ganz schön auf Trab halten wird. Mehr dazu im Video.