Bachelor 2017: Sabrina sorgt für den ersten Zoff

Es geht wieder los: Am Mittwoch startet „Der Bachelor“ bei RTL. Sebastian Pannek lernt die Ladies kennen, doch später kippt plötzlich die Stimmung!

In der ersten Folge geht es turbulent zu. Nachdem Sebastian die Girls alle kennengelernt hat, bittet der Hottie die erste Dame zum Einzelgespräch. Sabrina ist die Glückliche und darf als Erste den Bachelor näher kennenlernen. Das gefällt den anderen Ladies überhaupt nicht und es kommt zu ersten Eifersuchts-Szenen.

Clea-Lacy will auch ungestörte Minuten mit dem Bachelor verbringen, doch Alesa steht ihr im Weg – und das könnte für den nächsten Eklat sorgen! Eskaliert der Zoff schon in der ersten Folge? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr.