Bachelor 2017: Sebastian Pannek knutscht sich durch die Kandidatinnen

Eigentlich ist er ja ein ganz ruhiger. Er sagte anfangs noch, er wolle nicht der große Knutscher sein in dieser Staffel. Und doch sieht es so aus, als gäbe es in der nächst Folge von "Der Bachelor" eine Aktion, bei der Sebastian Pannek die eine oder andere Kandidatin mal test-knutschen darf.

Bei einem Fotoshooting bekommt Viola Kraus den ersten richtigen Kuss von Bachelor Sebastian Pannek. "Ich kotz gleich im Strahl", giftet Janika daraufhin. Doch auch sie sehen wir in der nächsten Szene beim Fotoshooting mit Sebastian knutschen.

Und auch bei einem Einzeldate, dass der Bachelor im Laufe des Tages noch hat, geht es offenbar heiß zur Sache.

Viele Ladys sind nicht mehr dabei und die Konkurrenz um den Bachelor verschärft sich. So bleibt vor allem Kattia, die immer wieder vor allem mit ihren optischen Reizen punktet, weiterhin im Kreuzfeuer der anderen sechs Kandidatinnen, die noch übrig sind.