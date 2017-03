Bachelor 2017: Sebastian Pannek und die Gewinnerin sind noch ein Paar

Sollte es dieses Mal tatsächlich gehalten haben? Ausgerechnet in einer Staffel, in der so viele Kandidatinnen ganz ungerührt sagen, dass der Bachelor selbst nur zweitrangig für sie sei und es doch mehr um Fame und einen lustigen Trip nach Miami ging!

Der Bachelor Sebastian Pannek und seine Gewinnerin könnten noch ein Paar sein. Die letzten drei Male war schon zur Ausstrahlung des Finales alles vorbei. Nun gibt es aber ein entscheidendes Indiz, dass Sebastian Pannek wohl doch eine gefunden hat, mit der es länger hält.