Bachelor 2017: So denken die Zuschauer über Sebastian Pannek

Gestern war es endlich soweit - die siebte Staffel des Bachelors startete im TV. Zum ersten Mal konnten die 22 Kandidaten einen Blick auf Sebastian Pannek werfen und waren alle sofort hin und weg von dem Model.

Was denken die Zuschauer über Sebastian Pannek?

Das Urteil mancher Zuschauer fällt da schon deutlich anders aus, wenn man sich die Kommentare auf der offiziellen Facebookseite der Show ansieht.

"Also ehrlich ich hab in meinem Leben schon hübschere Männer gesehen wie den Bachlor,Charakter zählt und nicht nur Aussehen.Und wenn man am Anfang schon sehen konnte wie er wieder jede Frau abgeleckt hat,sag ich nur dankeschön und am Ende ist er wieder mit keiner mehr zusammen."

"Der Typ ist einfach nur aal-glatt... mir fehlen Ecken und Kanten. Und dann hat er noch auf den Zähnen Veneers drauf."

"Bin ich die Einzige die findet, dass dieser Bachelor ziemlich durchschnittlich aussieht? Also ich bin nicht so aus dem Häuschen."

Es gibt auch positive Kommentare

Wenn auch nicht allzu viele, doch finden sich auch hier Stimmen, die sich der positiven Meinung der 22 Kandidatinnen anschließen.

"100 % sympathischer als der letzte Bachelor ist dieser junge Mann....."

"Der erste sympathische Junge Mann ! Und lecker noch dazu."

Ob es Sebastian Pannek im Laufe der Staffel noch gelingen wird die Zuschauer mehr von sich zu überzeugen?

Alle Infos zu 'Der Bachelor' im Special bei RTL.de