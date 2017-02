Bachelor 2017: Tina Bub schießt scharf gegen Kattia Vides

Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass zwischen den Dreharbeiten von "Der Bachelor" und der Ausstrahlung rund drei Monate liegen, also könnte man eigentlich davon ausgehen, dass Streitigkeit in der Bachelor-Ville mittlerweile beigelegt sind und die Beteiligten mit etwas Abstand alles nicht mehr so ernst nehmen. Doch zwischen Tina Bub und Kattia Vides scheint auch jetzt noch Hochspannung zu sein.

In der Vorschau von "Der Bachelor" sieht man den ersten Zoff in der Villa. Tina Bub giftet Kattia an: "Halt einfach jetzt die Klappe und geh mir nicht auf den Sack!" In der nächsten Szene sehen wir die Dolmetscherin weinen. Was genau da los ist, werden wir wohl in der zweiten Folge der Staffel um Sebastian Pannek erfahren.

Tina Bub vs. Kattia Vides: Offener Schlagabtausch bei Facebook

Was wir jetzt schon sehen können: Vertragen haben sie sich offenbar nicht. Tina Bub teilte auf Facebook den Trailer und schreibt dazu: "Die arme Kattia! Als ob sie so unschuldig ist! Wie süß."

Dazu kommen noch Kommentare von Inci Sencer und Fabienne Gierke, die offenbar ebenfalls der Meinung sind, dass Kattia hier unschuldiger gezeigt wird, als sie eigentlich war. Tina lästert: "Wie kann man sich nur selbst so reduzieren. Im Tanga durchs Haus! Miss Billo 2017! Den Preis hätte Kattia verdient!" Inci steigt ein: "Sie will doch ihren Arsch Fame machen... welcher Arsch?"

Bei Kattia hingegen hat sich das kolumbianische Temperament seit dem Dreh offenbar etwas abgekühlt und sie postete auf ihrer Seite: "Wer seines Glückes sich überschätzt, sich wähnt auf höchstem Thron gesetzt, den trifft der Hammer doch zuletzt."

Sie nennt zwar keine Namen, aber es dürfte klar sein, an wen sich dieses Zitat von Sebastian Brant richtet.