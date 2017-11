Bachelor 2018: Alle News und Fakten zur neuen Bachelor-Staffel

Alle Bachelor-Fans stehen schon in den Startlöchern! Auch im nächsten Jahr startet eine neue Bachelor-Staffel, bei der die Kandidatinnen wieder um das Herz des gutaussenden Junggesellen kämpfen werden. Ein offizieller Starttermin steht noch nicht fest. Dieser wird vom Sender "RTL" erst kurz vor dem Show-Start bekannt gegeben. Dafür wurde bereits die Frage aller Frage gelüftet: Wer ist der neue Bachelor?

Bachelor 2018: Das ist der neue Bachelor

Für die achte Staffel des Bachelors 2018 wird der smarte Daniel Völz als Rosenkavalier vor der Kamera stehen. Der 32-Jährige Immobilienmakler ist mit der Welt der Stars bereits vertraut. Sein Großvater ist der Synchronsprecher und Schauspieler Wolfgang Völz. Wer das Herz von Daniel erobern wird? Wir können gespannt sein! Im VIDEO erfahrt ihr alles, was ihr über den Bachelor 2018 wissen müsst:

14.11.2017

Bachelor 2018: So sah Daniel Völz früher aus

Die ersten Fotos des neuen Bachelor 2018 konnten bereits bestaunt werden. Aber wie sah der Rosenkavalier früher aus? Neuste Fotos zeigen den smarten Junggesellen im zarten Teenager-Alter. Hättet ihr Daniel wiedererkannt?

10.11.2017

Bachelor 2018: Polizei-Skandal um Daniel Völz

Obwohl die neue Staffel vom Bachelor 2018 erst in ein paar Monaten startet, sorgt der neue Rosenkavalier bereits für den ersten Polizei-Skandal. Warum der gutaussehende Daniel der Polizei bereits bekannt ist, erfahrt ihr hier:

09.11.2017

Bachelor 2018: Daniel Völz hat einen berühmten Opa

Dem neuen Bachelor Daniel Völz ist die Welt der Stars bereits bekannt. Sein Großvater ist der berühmte Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz. Seine Bekanntheit erlangte Daniels Großvater vor allem durch seine Synchronsprecher-Rolle als "Käpt’n Blaubär".

08.11.2017

Bachelor 2018: Der neue Bachelor wurde bekannt gegeben

Viele Fans fragten sich bereits, wer der als neuer Bachelor 2018 vor der Kamera stehen wird. Nun wurde das große Geheimnis gelüftet. Daniel Völz wird als Rosenkavalier im nächsten Jahr das Herz seiner Kandidatinnen erobern. Was ihr über den neuen Bachelor 2018 wissen müsst, erfahrt ihr hier:

Es ist wieder so weit: Seit 1. Februar buhlen 22 Mädchen in der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" um den neuen TV-Junggesellen. Genauer gesagt um das Kölner Model Sebastian Pannek (30). Alle News zum neuen Rosenkavalier und zu den Mädels der neuen Staffel findet Ihr hier.

22. März 2017

Erika Dorodnova hat längst einen Neuen

Wie so viele andere Bachelor-Kandidatinnen, ließ auch Erika Dorodnova nach dem Dreh von "Der Bachelor" anscheinend nichts anbrennen und flirtete direkt weiter. Und das junge Model, dass der Bachelor-Finalisten den Kopf verdreht hat, ist kein Unbekannter.

In aller Öffentlichkeit tauschen sie ihre Insider-Sprüche über "die letzte Nacht" aus. Und das kommt ausgerechnet an dem Tag, an dem im TV das große Bachelor-Finale zwischen Erika Dorodnova und Clea-Lacy Juhn stattfindet. Ohnehin verdichten sich schon seit Tagen die Hinweise, dass Clea-Lacy nicht nur gewinnen könnte, sondern auch nachwievor mit Bachelor Sebastian Pannek zusammen sei.

Der heiße Flirt, den Erika Dorodnova offen auslebt, ist nun noch ein weiteres Indiz dafür, dass sie im Bachelor-Finale wohl doch ohne Rose nach Hause geht.

17. März 2017

Kattia Vides outet Sebastian Pannek als Penny-Model

Tja, es kann halt nicht jedes Männermodel in Unterwäsche für Calvin Klein posieren. Auch die Freizeithosen, Sparschlüpper und Polyester-Pullis der Discounter wollen ansprechend präsentiert werden. Und nun ist es Kattia Vides, die es sich nicht nehmen lässt, Bachelor Sebastian Panek, bei einem solchen unglamourösen Job zu zeigen.

Und so steht der smarte Bachelor auf der Verpackung einer Softshell-Arbeitshose beim Discounter Penny. Kattia Vides hält die Verpackung lächelnd in die Kamera und schreibt hämisch: "Hey Mädels, für alle, die immer noch um Sebastian 'trauern', ihn gibt es schon für 19,99 Euro in Arbeitsdress bei Penny." Zwar hat sie bei "Der Bachelor" immer wieder Gegenwind bekommen, doch ihre neuen Fans sind klar auf ihrer Seite und feiern den witzigen Post zu Penny-Model Sebastian Pannek sehr.

Punkt für Kattia Vides

Für Kattia Vides war die Zeit beim Bachelor nicht immer leicht. Es gab häufig Zoff mit den anderen Kandidatinnen, die ihr für jeden Schritt, den sie Sebastian näher kam, immer jede Menge Missgunst entgegenbrachten. Nun hat sie es hinter sich und nimmt die gesamte "Bachelor"-Erfahrung, wie wir hier sehen können, mit einer Menge Humor.

09. März 2017

Bachelor Sebastian Pannek hat seine Top 3 gewählt

Der Bachelor ist offenbar in Fummellaune. In der gestrigen Folge ging Sebastian Pannek auf Tuchfühlung und knutschte sich munter durch seine Kandidatinnen. Erst küsste er Bürokauffrau Clea-Lacy, mit der er bereits eine gemeinsame Nacht verbracht hat. Anschließend wurde mit Friseurmeisterin Viola rumgeknutscht, die sich natürlich gar keine Mühe gab, vor ihren Konkurrentinnen ihren verschmierten Lippenstift zu richten und siegessicher in die Kamera grinste: „Sebastian ist ein guter Küsser. Ich würde sagen, es war romantisch.“ Ein Schlag ins Gesicht für die 25-jährige Clea-Lacy: „Jetzt wird es richtig ernst. Er küsst mich, er küsst andere. Es ist einfach kein schönes Gefühl und man steckt mittendrin. Irgendwie will man einfach nur flüchten.“ Um den vorzeitigen Ausstieg der eifersüchtigen Halb-Brasilianerin zu verhindern, nahm er sie in Nacht der Rosen zur Seite und schickte sie vorab eine Runde weiter: „Mir ist das wichtig, dass ich dir heute die erste Rose gebe.“ Da war die Eifersucht wie weggeblasen und als es dan zurück in Deutschland beim Homedate in Rastatt erneut zu Lippenkotakt kam schien Clea-Lacy wieder zurück im siebten Himmel zu sein: „Zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, was Schmetterlinge im Bauch sind.“ Dass Sebastian beim Homedate mit Viloa und Erika auch heiße Küsse austauschte, weiß sie ja nicht.

Weniger gut lief es für Inci und Kattia. Für die zwei Ladys hat es nicht gereicht, Sebastian Pannek hat sie nach Hause geschickt. Somit hat sich der Bachelor 2017 entschieden, seine Top drei sind Clea-Lacy, Erika und Viola. Bleibt abzuwarten, was sich die Ladys für die Überraschungs-Dates einfallen lassen.

02. März 2017

Bachelor 2017: Drei Mädels bekamen keine Rose

Solange setzt Sebastian Pannek zum Endspurt an: Gleich drei Kandidatinnen schickte der Bachelor nach der gestrigen Folge nach Hause:

Julia

Sabrina

Janika

Damit bleiben nur noch Kattia, Clea-Lacy, Viola, Inci und Erika im Rennen.

01. März 2017

Schock-Rauswurf beim Bachelor!

Was für ein Schock! Beim Bachelor kommt es offenbar zu einem Rauswurf, mit dem niemand gerechnete hätte. Denn SIE galt bislang als ganz klare Favoritin und eigentlich hat schon jeder fest damit gerechnet, dass Bachelor Sebastian Pannek ihr die letzte Rose überreichen wird. Und der Grund, WARUM Sebastian sie nicht mehr daten will, ist echt krass! Alle Details HIER im VIDEO:

28. Februar 2017

Bachelor 2017: Sebastian Pannek knutscht endlich

Bachelor Sebastian Pannek hat die Qual der Wahl: Welcher Frau wird er die letzte Rose geben? Doch bis dahin ist noch etwas Zeit die Kandidatinnen besser kennenzulernen. Und endlich geht der Bachelor auch mal auf Tuchfühlung mit den Ladys.

In Folge 5 wird es nämlich richtig heiß! Bei einem Foto-Shooting kommt es zur Knutscherei mit Viola und Janika. Das gefällt den anderen Kandidatinnen natürlich gar nicht. Die Anspannung und der Kampf um den Bachelor wird immer größer. Und dann steht auch noch ein sehr romantisches Einzeldate an. Wer darf mit Sebastian Pannek wohl die Nacht verbringen?

Das zeigt RTL bei "Der Bachelor" am Mittwoch um 20:15 Uhr.

23. Februar 2017

Bachelor 2017: Sebastian Pannek schickte drei Damen nach Hause

In der gestrigen Nacht der Rosen war der Bachelor eher knauserig mit dem Grünzeug: Gleich drei Damen gingen leer aus und mussten ihre Koffer packen.

Keine Rose von Sebastian Pannek bekamen:

Alesa

Silvana

Tina S.

22. Februar 2017

Bachelor 2017: Anja Polzer lästert fies über Sebastian Pannek

Anja Polzer schaffte es 2012 bis zum Ende und eroberte das Herz von Bachelor Paul Janke. Sie weiß also genau, was ein Bachelor bieten muss, um bei den Ladies zu landen - und genau das hat der neue Bachelor Sebastian Pannek nicht. Denn die ehemalige Gewinnern lästert jetzt ganz schln böse über den neuen Junggesellen.

Bei "Bunte" erklärt Anja Polzer jetzt: „Sebastian ist einfach kein Mann. Er ist ein Junge, oder so ein typischer ‚Boy’, aber ein Bachelor sollte männlich sein. Er hat einen tollen Körper, klar, aber da hört es auch schon auf.“ Autsch! Das dürfte Sebastian Pannek aber nicht gerne hören! Und damit ist auch noch lange nicht Schluss. Denn Anja Polzer setzt noch einen drauf. „Er achtet zu sehr darauf, wie er wirkt, er vergisst die Kameras um ihn herum nicht“, so das TV-Gesicht weiter. Zu unmännlich, zu gekünstelt - bei Anja könnte Sebastian definitiv nicht landen.

Doch auch wenn Sebastian Pannek keine Chance bei Ex-Kandidatin Anja Polzer hat. Die aktuellen Kandidatinnen buhlen mit allen Mitteln um den Junggesellen. Er hat also auch ohne Anja die Qual der Wahl...

22. Februar 2017

Bachelor 2017: Steigt Sabrina freiwillig aus?

Eigentlich lassen die Kandidatinnen von "Der Bachelor" nichts unversucht, um ihren Traummann von sich zu überzeugen. Doch Sabrina kommt in dieser Woche an ihre Grenzen. Der Grund: Ein Helikopterflug.

Zusammen mit Silvana hat Sebastian sie zu einem Date eingeladen. Doch der Flug dorthin ist für Sabrina, die an Flugangst leidet, einfach zu viel. Vehement erklärt sie - "Das ist mir kein Mann wert!" - und steigt auch prompt wieder aus dem Helikopter aus. Auf ihrer offiziellen Facebook-Seite bekräftigt sie ihr Handeln auch noch mal ganz entschieden.

Ob ihre Entscheidung auch bedeutet, dass sie die Show freiwillig verlässt? Die anderen Kandidatinnen würden sich darüber wohl nicht beklagen. Silvana jedenfalls kam Sabrinas Abgang schon mal recht gelegen: "Der Gedanke kam, dass ohne Sabrina natürlich für mich die Chancen wachsen."

Wie genau die Geschichte um Sabrina ausgeht, könnt ihr euch am Mittwoch um 20.15 Uhr auf RTL ansehen.

22. Februar 2017

Bachelor 2017: Kattias Ehebeichte

Die anderen Kandidatinnen rümpfen die Nase über ihre Freizügigkeit und meiden Kattia Vides. Bachelor Sebastian Pannek ist allerdings sehr interessiert an der Kolumbianerin und lädt sie zum Einzeldate.

Dabei legt Kattia ein heftiges Beziehungsgeständnis ab, mit dem er so wohl nicht gerechnet hätte. Mit 28 Jahren ist Kattia Vides bereits geschieden. Das ist zwar überraschend, doch die Scheidung war zum Dreh bereits seit einem Jahr durch und somit wohl auch nicht problematisch. Und doch fließen bei Kattia die Tränen. "Seit einem Jahr bin ich schon geschieden. Wir sind auseinandergegangen wie Freunde. Sieben Monate später ist er gestorben"

Wie reagiert der Bachelor auf Katia Vides' Geständnis?

Das ist dann doch ein Schicksalsschlag, der erstmal verkraftet werden will. Und auch Bachelor Sebastian Pannek als potenzieller neuer Partner wird damit umgehen können müssen, dass Kattia Vides dieses Päckchen zu tragen hat. Der hatte sich bei dem Date ganz auf einen heiteren Abend eingestellt: "Ich habe Kattia für dieses Einzeldate ausgewählt, weil sie durch und durch Latina ist und Salsa zu ihr passt. Ich hab einfach Bock darauf, mit ihr zu tanzen."

Wie er nun genau reagiert, werden wir in der nächsten Folge von "Der Bachelor" um 20:15Uhr bei RTL sehen.

16. Februar 2017

Das Bachelor-Voting

Aktuell hat Sebastian Pannek als aktueller Bachelor die Qual der Wahl. Er dar vor laufenden RTL-Kameras aus dem Vollen schöpfen und sich aussuchen, welche Damen von ihm die begehrten Rosen erhalten, und wer wieder nach Hause muss. Doch schon vor Sebastian wurden Rosen verteilt und es stellt sich die Frage, ob er mit seinen Vorgängern überhaupt mithalten kann. Leonard Freier und Oliver Sanne waren schließlich auch echte Hingucker. WELCHER der drei Rosenkavaliere ist EUER Favorit? Macht HIER mit beim Bachelor-Voting:

Bachelor 2017: Diese Kandidatinnen sind raus

In der dritten Nacht der Rosen gingen gleich drei Kandidatinnen leer aus. Keine Rose von Sebastian Pannek bekamen:

Caroline Leideritz

Fabienne Gierke

Anna Henkel

14. Februar 2017

Bachelor 2017: Quoten-Schock

Bei RTL startete in der vergangenen Woche die neue Staffel von „Der Bachelor“. Zwar verlief der Staffel-Auftakt sehr gut, erreichte aber dennoch weniger Marktanteile als in den vergangenen Jahren.

Die zweite Episode holte noch weniger Zuschauer. Insgesamt verfolgten 3,10 Millionen Zuschauer die Kuppelshow, wie „Quotenmeter“ schreibt. Der Marktanteil lag bei 16,8 Prozent – zwar ist das sehr gut, aber im Vergleich zu den letzten Staffeln überschaubar.

Das könnte aber womöglich auch an der starken Konkurrenz gelegen haben, denn in der ARD lief der DFB-Pokal und holte mehr als 7 Millionen Zuschauer, zeitgleich verbuchte auch „Aktenzeichen XY … ungelöst“ im ZDF mehr als 5 Millionen Zuschauer.

08. Februar 2017

Bodyshaming.Skandal beim Bachelor!

Frauen können wirklich sowas von böse sein! Beim Bachelor 2017 fliegen die Fetzen, die Mädels bekommen sich mächtig in die Haare. Aber nicht nur das, leider wird auch Mobbing zum Thema. Eigentlich sollte man ja davon ausgehen, dass Bodyshaming bei erwachsenen Frauen kein Thema sein sollte. Doch Fehlanzeige, die Figur einer Kandidatin wird kritisiert und das verletzt natürlich. Vor allem fragt man sich, wo die Betreffende bitteschön zu dick sein soll. Oder wie seht IHR das?

Erika gibt Sebastian Pannek den ersten Kuss der diesjährigen Staffel!

Die aktuelle Bachelor-Staffel hat gerade erst begonnen und schon wird es richtig heiß. Sebastian Pannek bekommt nämlich heute schon den ersten Kuss. Um die Single-Ladys besser kennenzulernen nimmt der TV-Junggeselle einige von ihnen mit auf eine Bootstour. Und offenbar geht es auf hoher See direkt richtig zur Sache. Der Bachelor nutzt die Gunst der Stunde und macht mit den bindungswilligen Girls eine kleine Selfie-Session und ZACK, schon kommt es zum ersten Kuss. Erika bleibt nämlich nicht untätig und nutzt die Nähe zu Sebastian Pannek, um ihm einen Knutscher auf die Wange zu drücken. Ganz schön selbstbewusst von der hübschen Blondine.

06. Februar 2017

Tina Bub zettelt Zickenkrieg gegen Kattia Vides an

Mittlerweile dürfte bekannt sein, dass zwischen den Dreharbeiten von "Der Bachelor" und der Ausstrahlung rund drei Monate liegen, also könnte man eigentlich davon ausgehen, dass Streitigkeit in der Bachelor-Ville mittlerweile beigelegt sind und die Beteiligten mit etwas Abstand alles nicht mehr so ernst nehmen. Doch zwischen Tina Bub und Kattia Vides scheint auch jetzt noch Hochspannung zu sein.

In der Vorschau von "Der Bachelor" sieht man den ersten Zoff in der Villa. Tina Bub giftet Kattia an: "Halt einfach jetzt die Klappe und geh mir nicht auf den Sack!" In der nächsten Szene sehen wir die Dolmetscherin weinen. Was genau da los ist, werden wir wohl in der zweiten Folge der Staffel um Sebastian Pannek erfahren.

Was wir jetzt schon sehen können: Vertragen haben sie sich offenbar nicht. Tina Bub teilte auf Facebook den Trailer und schreibt dazu: "Die arme Kattia! Als ob sie so unschuldig ist! Wie süß."

Dazu kommen noch Kommentare von Inci Sencer und Fabienne Gierke, die offenbar ebenfalls der Meinung sind, dass Kattia hier unschuldiger gezeigt wird, als sie eigentlich war. Tina lästert: "Wie kann man sich nur selbst so reduzieren. Im Tanga durchs Haus! Miss Billo 2017! Den Preis hätte Kattia verdient!" Inci steigt ein: "Sie will doch ihren Arsch Fame machen... welcher Arsch?"

Bei Kattia hingegen hat sich das kolumbianische Temperament seit dem Dreh offenbar etwas abgekühlt und sie postete auf ihrer Seite: "Wer seines Glückes sich überschätzt, sich wähnt auf höchstem Thron gesetzt, den trifft der Hammer doch zuletzt."

Sie nennt zwar keine Namen, aber es dürfte klar sein, an wen sich dieses Zitat von Sebastian Brant richtet.

06. Februar 2017

Sebastian Pannek: Manche wollen nur berühmt werden

Strahlende blau-grüne Augen, ein durchtrainierter Body und ein sympathisches Auftreten. „Bachelor“ Sebastian Pannek (30) hat alles, wovon Frauen träumen – und verrät in CLOSER, wie er wirklich tickt.



Glückwunsch, Sebastian. Wie hat dein Umfeld die Nachricht aufgenommen, dass du der neue „Bachelor“ bist?



Die Reaktionen auf meinen bestandenen „Bachelor“ waren durchweg positiv. Viele haben mir

gratuliert. Es gab auch viele Fragen...



Bei deinen Vorgängern lief die Frauensuche im TV stets ins Leere...



Warum es bei meinen Vorgängern nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Das Format vorzuschieben, halte ich aber für falsch. Klar ist es im Nachhinein eine anstrengende Zeit: viele Termine, man ist deutschlandweit unterwegs, hat wenig Zeit zusammen. Das könnte ein erschwerender Umstand sein. Aber wenn man sich wirklich gut versteht und verliebt ist, dann sind das nur Nebenkriegsschauplätze.



Glaubst du, dass es alle Kandidatinnen ernst meinen?



Dass unter den 22 Mädchen die ein oder andere mit einem Auge darauf schaut, dass sie berühmt wird oder mit dem gewonnenen Bekanntheitsgrad ein paar Euro verdient, kann gut sein. Dass wirklich alle auf den großen Unbekannten scharf sind, glaube ich nicht unbedingt.



Wie willst du die unehrlichen Bewerberinnen erkennen?



Von den Mädels möchte ich mir bei langen Gesprächen und natürlich bei den Dates ein Bild machen, um rauszufinden, welche es wirklich ernst meint. Man muss die richtigen Fragen stellen und sich die Reaktion anschauen, dann kann man zumindest erste Eindrücke sammeln. Natürlich habe ich auch ein Bauchgefühl, das mich persönlich selten im Stich gelassen hat.



Auf welchen Frauentyp stehst du?



Vom Äußeren her habe ich keinen speziellen Typ. Sie kann blond oder dunkelhaarig sein, helle oder dunkle Haut haben, blaue oder grüne Augen. Das ist mir alles relativ egal.



Wie viele Beziehungen hattest du bisher?



Vier. Meine längste war eine siebenjährige Beziehung. Sie begann im Alter von 17 und ging, bis ich 24 war. Heute haben meine Ex und ich noch ab und an Kontakt. Wir telefonieren nicht jeden Tag, haben aber noch gemeinsame Freunde.



Oh, oh. Das Thema „,Bachelor‘ und Ex-Freundin“ ist durchaus brisant...



Da braucht aber kein Mädel irgendwie Angst zu haben. Das ist sechs Jahre her und längst ad acta gelegt.



22 Frauen kämpfen um dich. Hast du dich schon auf einen Zickenkrieg eingestellt?



Ich hoffe, dass von eventuellem Zicken-Terror nichts an mich herankommt und dass er in der Mädels-Villa bleibt. (lacht)

02. Februar 2017

Bachelor 2017: Sebastian Pannek im Zuschauer-Check

Das Urteil mancher Zuschauer zum neuen Bachelor Sebastian Pannek fällt ziemlich gemischt aus, wenn man sich die Kommentare auf der offiziellen Facebookseite der Show ansieht.

"Also ehrlich ich hab in meinem Leben schon hübschere Männer gesehen wie den Bachlor,Charakter zählt und nicht nur Aussehen.Und wenn man am Anfang schon sehen konnte wie er wieder jede Frau abgeleckt hat,sag ich nur dankeschön und am Ende ist er wieder mit keiner mehr zusammen."

"Der Typ ist einfach nur aal-glatt... mir fehlen Ecken und Kanten. Und dann hat er noch auf den Zähnen Veneers drauf."

"Bin ich die Einzige die findet, dass dieser Bachelor ziemlich durchschnittlich aussieht? Also ich bin nicht so aus dem Häuschen."



Wenn auch nicht allzu viele, doch finden sich auch hier Stimmen, die sich der positiven Meinung der 22 Kandidatinnen anschließen.

"100 % sympathischer als der letzte Bachelor ist dieser junge Mann....."

"Der erste sympathische Junge Mann ! Und lecker noch dazu."

Ob es Sebastian Pannek im Laufe der Staffel noch gelingen wird die Zuschauer mehr von sich zu überzeugen?

02. Februar 2017

Bachelor 2017: Erika wurde früher gemobbt

"Früher war ich nicht so hübsch", gesteht Erika Dorodnova. Da sie sich nicht mit Mode auskannte, wurde sie in der Schule sogar gemobbt. "Die anderen Kinder sagten, ich sei hässlich, haben mich beleidigt. Ich war eines der Kinder, das keine Markenschuhe getragen hat. Da wurde gleich auf mir rumgehackt. Es war keine schöne Zeit. Teilweise wurde ich auch verpürgelt von anderen. Als Kind habe ich schon einiges mitmachen müssen."

Die Ereignisse von damals prägen Erika bis heute. Doch ein optischer Wandel gab der Blondine neues Selbstbewusstsein. "Mittlerweile bin ich mit meinem Aussehen zufrieden." Jetzt fehlt nur noch der perfekte Mann. Aber wer weiß - vielleicht findet sie ihn ja in Sebastian Pannek. Erika gilt jedenfalls schon als heiße Favoritin auf die letzte Rose...

02. Februar 2017

Bachelor 2017: Sie mussten nach der erste Folge gehen

Für vier der 22 Kandidatinnen endete die Reise schon am ersten Abend. Sie bekamen keine Rose von Sebastian Pannek überreicht und mussten direkt wieder ihre Koffer packen.

Diese vier Mädels mussten sie Show verlassen:

Susanna

Evelyn

Lisa-Marie

Chloé

Besonderes Glück hatte hingegen BWL-Studentin Anna. Sie bekam sogar vorzeitig die erste Rose und zog somit ganz souverän in die zweite Runde ein.

01. Februar 2017

Bachelor 2017: Sebastian Pannek hat eine berühmte Familie

Bis 2002 war Magdalena Brzeska mit dem früheren Fußballer Peter Peschel, dem Onkel von Bachelor Sebastian Pannek, verheiratet. Peter hat heute gemeinsam mit seinem Neffen eine Werbeagentur. Da wundert es nicht, dass sich der schöne Sebastian, der natürlich nebenbei auch als Model arbeitet, von Onkel Peter seinen Segen zur Bachelor-Teilnahme geholt hat: „Von Magdalena nicht, aber mit Peter spreche ich über alles. Der ist für mich wie ein großer Bruder, mit ihm habe ich lange über das Projekt diskutiert.“

RTL gegenüber betonte Sebastian Pannek, dass er ein absolurer Familienmensch ist. Das wird auch auf seiner Instagramseite sehr deutlich. Besonders mit seiner Cousine, die auch eindeutig ein ausgeprägtes Turntalent mitbringt, scheint er viel Zeit zu verbringen. Aber ein Familienfoto ist besonders süß. Es zeigt den Junggesellen Sebastian am Hochzeitstag seiner Schwester und ihren Eltern. Arm in Arm mit der strahlenden Braut und natürlich Mama und Papa Pannek.

31. Januar

Sabrina sorgt für den ersten Zoff

Es geht wieder los: Am Mittwoch startet „Der Bachelor“ bei RTL. Sebastian Pannek lernt die Ladies kennen, doch später kippt plötzlich die Stimmung!

In der ersten Folge geht es turbulent zu. Nachdem Sebastian die Girls alle kennengelernt hat, bittet der Hottie die erste Dame zum Einzelgespräch. Sabrina ist die Glückliche und darf als Erste den Bachelor näher kennenlernen. Das gefällt den anderen Ladies überhaupt nicht und es kommt zu ersten Eifersuchts-Szenen.

Clea-Lacy will auch ungestörte Minuten mit dem Bachelor verbringen, doch Alesa steht ihr im Weg – und das könnte für den nächsten Eklat sorgen! Scheint der Zoff bereits in der ersten Folge zu eskalieren? Das zeigt RTL am Mittwoch um 20:15 Uhr.

31. Januar 2017

Bachelor 2017: So viele Kandidatinnen hat Sebastian Pannek geküsst

Die aktuelle Bachelor-Staffel ist bereits abgedreht, wie viele Ladys hat Sebastian wohl geküsst? Nun hat der charmante Single "Bild" gegenüber tatsächlich eine Kuss-Beichte abgelegt: „Viel oder wenig ist ja relativ. Küssen ist auf jeden Fall zum Kennenlernen wichtig. Wenn man dabei keine Schmetterlinge im Bauch hat, kann es auch nicht die Richtige werden.“

Da dürfen sich die Zuschauer ja auf was freuen. Bleibt nur zu hoffen, dass Sebastian Pannek auch mit den richtigen Kandidatinnen geknutscht hat. Denn tatsächlich haben sich wohl ein paar Damen in die Kuppelshow geschlichen, die eigentlich schon in festen Händen sind. Schlimm genug, dass die sich überhaupt beim Bachelor anmelden. Da kann man den Partnern zu Hause und auch dem suchenden Sebastian Pannek nur wünschen, dass die Ladys wenigsten ihre Manieren soweit im Griff haben, mit dem Bachelor nicht weiter auch Tuchfühlung zu gehen. „Der Bachelor“ ab dem 1. Februar 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL.

30. Januar 2017

Sind diese Mädels längst vergeben?

RTL und Produktionsfirma Warner hatten in diesem Jahr alle Hände voll damit zu tun, die Informationen über die kommende "Der Bachelor"-Staffel geheim zu halten. Doch schon früh war Sebastian Pannek als neuer Bachelor bekannt und es kursierten erste Fotos von den Kandidatinnen.

Gerüchten zufolge habe eine Kandidatin, die schon früh die Sendung verlassen musste, frühzeitig Informationen an die Presse weitergegeben.

Doch es kommt noch schlimmer, denn nun tauchen Informationen auf, die die gesamte Show infrage stellen...

30. Januar 2017

Bachelor 2017: Erste Fotos von Sebastian Pannek

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern - jetzt ist es endlich offiziell: Sebastian Pannek ist der neue Bachelor 2017! Bevor er ab Mittwoch, 1. Februar, auf Brautschau geht, stellte sich der 30-Jährige jetzt im RTL-Interview vor.

Der 1,84 Meter große Beau betreibt in Köln zusammen mit seinem Onkel, dem ehemaligen Fußballprofi Peter Peschel, eine Werbeagentur. Nebenbei arbeitet er erfolgreich als Model. Was ihn in seinem Leben noch fehlt, ist die richtige Frau. Wie sie sein soll, weiß er genau: Sie sollte unternehmungslustig und hurmorvoll sein. Mit einer "Couch Potato" könne er nichts anfangen. Schließlich ist Sebastian selbst immer unterwegs. Ob auf Reisen oder beim Sport (er spielt Fußball und Beachsoccer) - der neue Bachelor liebt Action. Was das Aussehen seiner Traumfrau betrifft, ist er allerdins nicht festgelegt. Sie soll nur "süß" sein.

RTL / Stefan Gregorowius

Nur in der Liebe ist es bei ihm zur Zeit eher ruhig. Vier feste Beziehungen hatte er bereits, aber die Frau fürs Leben war noch nicht dabei. Das soll sich nun ändern. Schließlich steht Familie für Sebastian Pannek an erster Stelle, und er würde selbst gerne eine kleine Familie gründen. Seit anderthalb Jahre ist er nun allerdings Single, und das soll sich jetzt ändern. "Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entstehen Ehen und Familien. Bei mir hat es leider noch nicht geklappt. Als sich die 'Bachelor'-Tür für mich geöffnet hat, bin ich somit gerne durchgegangen!", sagt er.

Der neue Bachelor im Fakten-Check:

Name: Sebastian Pannek

Alter: 30

Wohnt in: Köln

Job: Inhaber einer Werbeagentur, Model

Beziehungsstatus: ledig, keine Kinder

Größe: 1,84 m

Gewicht: 80 kg

Haarfarbe: dunkelblond

Augenfarbe; grünblau

Hobbys: Reisen, lesen, Fußball, Beachsoccer

26. Januar 2017

Kandidatin Evelyn Burdecki bietet ihr Bachelor-Kleid zum Kauf an

Oh, oh! Das sieht ja so aus, als könne sie kaum erwarten ihr Zeit bei "Der Bachelor" hinter sich zu bringen. Bei Instagram bietet sie ihr Kleid aus der Bachelor-Werbung zum Kauf an. Warum sie das Kleid so schnell wieder loswerden will, verrät sie nicht.

Insider behaupten gegenüber InTouch Online, Evelyn Burdecki habe die Show schon sehr früh wieder verlassen müssen. Vielleicht will sie deswegen schnell mit dem Thema abschließen.

Ein von Evelyn (@evelyn_burdecki) gepostetes Foto am 25. Jan 2017 um 12:56 Uhr

Sollte es ihr wirklich darum gehen und nicht vielleicht einfach nur um das Geld, das das Kleid einbringt, so verabschiedet sie sich von der Bachelor-Bühne nicht, ohne für ein bisschen Wirbel zu sorgen.

"Manche Bachelor-Kandidatinnen aus vorherigen Staffeln versteigern sich selber und manche ihre Kleider", fügt Evelyn Burdecki noch hinzu. Das zielte eindeutig auf Playmate Saskia Atzerodt, die für 36.000 Euro bei einem Escort-Unternehmen eine Nacht mit sich versteigerte. Laut ihrer Aussage sei das Geschäft aber nie zustande gekommen. Den Imageschaden hat sie allerdings trotzdem behalten.

Bleibt für Evelyn Burdecki zu hoffen, dass ihre kleine Auktion etwas erfolgreicher wird.

23. Januar.2017

Bachelor 2017: Ist Silvana Joppich schon vergeben?

Eigentlich soll es bei "Der Bachelor" ja so aussehen, als ginge es nicht nur darum, dass zukünftige Dschungelcamperinnen generiert werden. Doch die Kandidatinnen in diesem Jahr tun so einiges dafür, dass immer weniger Leute daran glauben können, dass es noch eine ernst gemeinte Kuppelshow ist.

So scheint es nun, als wäre Kandidatin Silvana Joppich bereits vergeben. Auf Instagram teilte sie nun ein Foto von ihrem Frühstück. Darauf sehen wir unter anderem auch ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift "Spatz". Nanu, von wem hat sie denn dieses süße Herzchen bekommen?

Es scheint so, als habe sie ihren "Spatz" schon gefunden. Oder könnte es sogar Sebastian Pannek sein, der Silvana Joppich das Herz schenkte? Insidern zufolge scheint das allerdings eher unwahrscheinlich. Es heißt, sie wäre keine der Kandidatinnen gewesen, die im vorderen Feld umd die Gunst des Bachelors kämpfen.

18. Januar 2017

Kandidatin Tina Bub flirtet schon mit Alt-Bachelor Paul Janke

In diesem Jahr geben die Kandidatinnen von "Der Bachelor" schon ziemlich früh Gas. So deuteten sie teilweise vorzeitig an, als Kandidatin dabei zu sein. Andere wiederum erschienen sogar schon im TV. Genauer gesagt, war es Kandidatin Tina Bub, die bei "taff" schon zu sehen war.

Wie es aber aussieht, hat Tina Bub in Sebastian Pannek wohl nicht ihren Traumprinzen gefunden, denn sie flirtet schon öffentlich mit Bachelor Paul Janke. Auf der Facebook-Seite von "Der Bachelor" necken sich die beiden in den Kommentaren.

Sie wäre nicht die ersten, die zwar eine Vorliebe für den Bachelor hat, aber nicht unbedingt bei dem aus ihrer Staffel landet. Schon Angelina Heger fand ihr Glück, zumindest zeitweise, mit Leonard Freier, wurde aber in ihrer Staffel von Christian Tews im Finale nach Hause geschickt.

Schade ist natürlich, dass Tina sich mit diesem kleinen Flirt vielleicht schon verrät. Würde sie so offensiv auf Paul zugehen, wenn sie mit Sebastian Pannek zusammen wäre? Es ist zumindest unwahrscheinlicher. Aber so, wie die 24-Jährige sich ins Rampenlicht kämpft, wird die Staffel für sie so oder so ein Erfolg werden.

16. Januar 2017

Das sind die Bikini-Fotos aller Kandidatinnen

Es geht schon wieder los! 22 Kandidatinnen auf der Jagd nach TV-Ruhm bzw. "ihrem Traummann". So wie das Rätseln um die Identität des Bachelors im Vorfeld dazu gehört, so gehören auch die vorab veröffentlichten Bikini-Fotos der Bachelor-Kandidatinnen dazu. Tradition muss gewahrt werden. Wobei es dieses Mal einen kleinen Bruch gab, der der Fotostrecke wirklich gut tut. Während die letzten Staffeln meist am Pool fotografiert wurde, geht es dieses Mal an den Strand. Und dort zeigen die Bachelor-Ladys nicht nur ihre Kurven, sondern auch schon die ein oder andere Tattoo-Sünde und mögliche Beauty-OP.

27. Dezember 2016

Die ersten Bachelor Kandidatinnen 2017 sind enthüllt

Man muss schon sagen, dass es mit der Geheimhaltung der Kandidatinnen und des Bachelors selbst in diesem Jahr nicht so gut lief. Früh war klar, dass Sebastian Pannek der neue Bachelor wird und durch Paparazzi-Fotos und einige ungeschickte Facebook-Posts der Ladies wurden auch schon einige der Kandidatinnen entlarvt.

Nun zieht RTL selbst nach und zeigt die ersten zehn "Der Bachelor"-Kandidatinnen ganz offiziell. Darunter sehen wir mit Fabienne Gierke, Julia Prokopy, Viola Kraus und Erika Dorodnova auch Kandidatinnen, die bereits vorher von InTouch Online enttarnt wurden.

Sebastian Pannek ist der Bachelor 2017 Instagram

Wer mischt "Der Bachelor" 2017 auf?

Bislang erweckt es den Eindruck, als würde Playboy-Model Fabienne Giercke die Staffel ganz schön aufmischen. Mit ihrem komplett tätowiertem Arm fällt sie unter den anderen Bachelor-Kandidatinnen ohnehin auf.

Sofern nicht eine noch jüngere Kandidatin auftaucht, wird wohl Miss Nürnberg Julia Prokopy mit ihren 21 Jahren das Nesthäkchen der Truppe sein. In jedem Falle hat der Trupp jetzt schon Potenzial zu einer Casting-Gruppe von "Germany's Next Angelina Heger". Denn die Kandidatinnen, die wirklich "die wahre Liebe" oder überhaupt einen Mann bei "Der Bachelor" suchen, sind schon längst eine aussterbende Spezies.

Im Video seht ihr alle bislang bestätigten Ladies.

Anna

Clea Lacy

Fabienne Gierke

Erika Dorodnova

Inci

Julia F.

Julia Prokopy

Kattia

Viola Kraus

Alesa

19.Dezember 2016

TINA BUB: "BACHELOR" 2017-KANDIDATIN JETZT SCHON BEI TAFF ZU SEHEN

Kein Wunder, dass die Infos zu "Der Bachelor" immer schneller an die Öffentlichkeit durchsickern, wenn die Teilnehmer so unvorsichtig sind. So wurde nicht nur der Bachelor selbst bereits bekannt, sondern auch eine ganze Reihe Kandidatinnen wurden bereits enttarnt.

Tina Bub verriet sich relativ eindeutig und ungeschickt auf Facebook, ehe auf Paparazzi-Fotos der Teilnehmerinnen den endgültigen Beweis liefern. Und nun taucht sie nur wenige Wochen vor Start der neuen Bachelor-Staffel auch noch bei der Konkurrenz von RTL auf.

Bei "taff" ist sie am 16. Dezember als Shopping-Testerin in London unterwegs gewesen. Und so erfahren wir auch schon einiges über die Bachelor Kandidatin: Sie ist 24, gelernte Visagistin und sie liebt Schokolade. Das ist zwar nicht viel, aber dennoch sehr viel mehr, als den Machern von "Der Bachelor" lieb sein dürfte.

Obendrein könnte es sogar vertragliche Probleme für Tina geben. In den meisten TV-Verträgen für Shows wie "Der Bachelor" ist es den Kandidaten untersagt, innerhalb bestimmter zeitlicher Grenzen im TV aufzutauchen. Aber Tina Bub will es wohl wissen und setzt auf eine TV Kariere. Immerhin konnte sie bei Facebook sogar schon über 2700 Abonnenten sammeln.

24. November 2016

SIE SIND DIE ERSTEN BEKANNTEN KANDIDATINNEN

Normalerweise erfährt man schon lange bevor der Bachelor enttarnt wird, welche Mädels um ihn kämpfen sollen. Dieses Mal ist es genau anders herum. Bei der Geheimhaltung ist in diesem Jahr beim Bachelor jedoch ohnehin etwas schief gelaufen.

So wurde nicht nur Sebastian Pannek frühzeitig als Bachelor bekannt, sondern es tauchten auch Paparazzi-Fotos von den Kandidatinnen auf.

Am auffälligsten und eindeutig zu identifizieren ist Playboy Cybergirl Fabienne Gierke. Alleine durch ihre Tattoos ist sie schnell wiederzuerkennen.

Doch auch andere Kandidatinnen lassen sich durch Fotos und bestimmte Social Media Aktivitäten entlarven. So sind auch zwei "Missen" wiederzufinden. Neben der aktuellen Miss München und Friseurmeisterin Viola Kraus, ist auch Miss Nürnberg Julia Prokopy dabei. Bereits im August sprach sie bei infranken.de darüber, bei "Der Bachelor" im Bewerbungsverfahren zu sein. Jetzt ist sie rein zufällig mit Fabienne Gierke bei Facebook befreundet.

Eine weitere Kandidatin ist möglicherweise auch Tina Bub. Zumindest nennt sie sich so bei Facebook. Auch sie ist befreundet mit Fabienne Gierke. Auffällig ist, das sie ausgerechnet während der Dreharbeiten zum Bachelor im Oktober 2016 von der Bildfläche verschwunden ist. Obendrein postete sie etwas von Miami aus und schrieb, dass sie im November wieder zurück sei.

Desweiteren sei auch eine Evelyn mit dabei. Und siehe da: Fabiennes aktuelles Foto wurde von Evelyn Burdecki geliked. Die verhielt sich im Oktober nicht nur auffällig ruhig auf Facebook, sondern hat auch schon TV-Erfahrungen bei "Take Me Out" sammeln können.

Bachelor 2017: Ab wann beginnt die Ausstrahlung?

Die neue Staffel beginnt am 1. Februar um 20:15 Uhr bei RTL und läuft immer mittwochs. Das ist in diesem Jahr allerdings eine große Ausnahme: In der Regel startet der Bachelor bereits im Januar - kurz nach dem Dschungelcamp. Diesmal müssen sich die Fans bis zur ersten Folge allerdings ein bisschen länger gedulden.

Bachelor 2017: So sind die Gagen

Wer denkt, man könne sich mit den Dreharbeiten dumm und dämlich verdienen, der irrt. "Für die Teilnahme bekommen alle Kandidatinnen ca. 3.000 Euro. Das Honorar wird aufgeteilt: Das erste Geld bekommt man, kurz bevor es losgeht, dann während der Dreharbeiten und den Rest zum Schluss", verriet eine Insiderin dem Magazin "Closer". Bei dem bis zu sechs Wochen dauernden Dreh und dem Aufenthalt in der Villa in Miami folgen für die Top-Kandidatinnen dann noch Home-Dates und romantische Ausflüge. Umgerechnet verdienen die Bachelor-Kandidatinnen also nur etwa 3 Euro pro Stunde...

Bachelor: So knallhart geht es nach dem Casting weiter

Wer das Casting der Produktionsfima überstanden hat, bekommt einen knallharten 30-seitogen Kebel-Vertrag. Der muss dringend eingehalten werden, sonst droht eine Geldstrafe. Darin ist unter anderem eine Kontakt-Sperre während der Dreharbeiten, Hausarrest in der Villa in Miami sowie eine Schweigeklausel und Mikrofon-Pflicht 24 Stunden am Tag.

Sebastian Pannek: Er ist der neue Bachelor 2017

1,84 Meter groß, grüne Augen, dunkelblonde Haare: Der neue Bachelor ist ein echter Traummann. Das Kölner Männermodel ist 30 Jahre alt und hat sogar prominente Verwandtschaft. Turnerin Magdalena Brzeska gehört zu seiner Famile. Wer seine letzte Freundin war, darüber schweigt sich Sebastian Pannek noch aus.

