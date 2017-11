Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier

Im Januar 2018 startet die neue Staffel - doch bereits jetzt wurde enthüllt, wer der Bachelor 2018 ist: Daniel Völz heißt er, ist 32 Jahre alt und arbeitet als Immobilienmakler.

Auch dieses Jahr setzt RTL also auf eine altbewährte Erfolgsformel: jung, erfolgreich und gutaussehend. Da sollten die Bachelor-Kandidatinnen doch sicherlich reihenweise schwach werden...

Bachelor Daniel Völz ist ein echter Traumtyp

Eigentlich lebt Daniel Völz in Berlin, mittlerweile hat er aber einen Zweitwohnsitz in Miami. Dort hat er sich darauf spezialisiert, Abenteuer-Events für „echte Männer mit Stil“ anzubieten. In seinerm Repertoire: Hubschrauber- und Sportwagen-Touren à la James Bond. Da sollte er für die Action-Dates mit seinen Auserwählten doch bestens vorbereitet sein.

TV-Erfahrung hat der attraktive Junggeselle auch schon. Er war bereits im amerikanischen Frühstücksfernsehen zu sehen und sprach dort über sein Business. Dabei kam heraus, dass er auch ein großes Herz hat: „Ein Großteil der Erlöse geht an eine Einrichtung für Kinder.“ Hach, kinderlieb ist er also auch noch. Klingt nach einer Traumbesetzung als Bachelor 2018...

Mehr zu Bachelor Daniel Völz erfahrt Ihr in der neuen inTouch - ab Donnerstag im Handel.