Bachelor 2018: So sah Daniel Völz früher aus

Das Rätsel ist gelüftet! Nachdem bereits die ersten Fotos kursierten, ist nun raus, wer genau im Januar auf RTL wieder Rosen verteilen wird. Der neue Bachelor heißt Daniel Völz, ist 32 Jahre alt und arbeitet als Immobilienmakler.

Bachelor 2018: Daniel Völz ist der neue Rosenkavalier

Der attraktive Junggeselle lebt in Berlin, genoss aber bei den Dreharbeiten in Miami einen ganz besonderen Vorteil: Denn Daniel kennt die Stadt in- und auswendig. Dort hat er seinen Zweitwohnsitz – und ist sogar in den lokalen Medien bereits ein Begriff. In den Staaten bietet er Abenteuer-Events für „echte Männer mit Stil“ an, schickt seine Edel-Kunden auf Hubschrauberund Sportwagen-Touren, lässt sie edlen Whiskey verkosten und das James-Bond-Gefühl leben.

Daniel Völz liebt den Luxus

Einen Lifestyle, den der erfolgreiche Geschäftsmann selbst auch gerne lebt. Das Tolle: Bei seinen Exklusiv-Events wirtschaftet er nicht nur in die eigene Tasche: „Ein Großteil des Erlöses geht an eine Einrichtung für Kinder“, berichtete er vor Kurzem im amerikanischen Frühstücksfernsehen. Diese soziale Ader dürfte so einige Kandidatinnen dahinschmelzen lassen. Aber: Auf zahlreichen im Netz kursierenden Fotos zeigt sich der attraktive Lebemann stets mit hübschen Frauen an seiner Seite. Ihre Eifersucht sollte seine Traumfrau also im Griff haben. Daniel selbst soll keine Kinder haben, aber einen Hund. Seine längste Beziehung dauerte etwa vier Jahre. Er soll zwar sehr sportlich sein, muss aber wegen seiner Diabetes auf seine Ernährung achten. Scheint also, als habe RTL für die neue Staffel im Januar einen echten Traumtypen gefunden.

Der Bachelor 2018 hat eine berühmte Familie

Der Auftritt im TV dürfte für den Neu-Bachelor indes kein Problem sein - schließlich stammt er aus einer beühmten Familie. Sein Großvater leiht als Synchronsprecher Käpt'n Blaubär seine Stimme, und auch seine Mutter und sein Onkel arbeiten als Schauspieler und Synchronsprecher. Gute Gene also! Ein zehn Jahre altes Familienfoto zeigt Daniel Völz zusammen mit seiner Promi-Verwandtschaft - und damals sah der Bachelor 2018 auch schon ziemlich süß aus: