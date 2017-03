Was ist denn jetzt los? Gerade noch haben sich die Damen um die Aufmerksamkeit von Bachelor Sebastian Pannek bemüht, schon scheint der Rosenkavalier wieder vergessen zu sein. Evelyn Burdecki und Tina Bub lassen es offenbar ganz ordentlich krachen und teilen ihre Erlebnisse freudig via Instagram. Dabei sind sich die RTL-Singles auch nicht zu schade, miteinander zu knutschen. Der Klassiker also.

So ganz ernst meinen es Evelyn Burdecki und Tina Bub dann allerdings doch nicht. Ihre Lippen berühren sich nämlich nicht einmal. Trotzdem schreiben sie provozierend zu den kurzen Clip: „Wir brauchen keinen Bachelor zum Rumknutschen, wir haben uns selbst hihihihi.“ Sebastian Pannek dürfte das alles nicht sonderlich kratzen, der hat sich schon lange für seine Favoritin entschieden und angeblich soll er sogar immer noch mit ihr zusammen sein.