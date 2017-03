Bachelor-Baby? Clea-Lacy Juhn heizt Gerüchte um Schwangerschaft an!

Das wäre jetzt aber wirklich eine Überraschung. Aktuell läuft noch der Bachelor im TV, dabei hat Sebastian Pannek die letzte Rose schon lange vergeben. Die Show wird schon Wochen im Voraus gedreht. Für die Zuschauer ist allerdings noch unklar, für wen der Bachelor sich entscheiden wird. Im Rennen sind noch Clea-Lacy Juhn und Erika Dorodnova. Es gibt bereits einige Gerüchte, dass Clea-Lacy Juhn die Auserwählte von Sebastian Pannek sein soll und angeblich sollen sie sogar immer noch ein Paar sein. Und mit einem Instagram-Foto hat Clea-Lacy die Gerüchteküche so richtig zum Brodeln gebracht. Hat sie HIER etwa versehentlich ihre Schwangerschaft bekannt gegeben?

Clea-Lacy Juhn gilt als Fvoritin der diesjährigen Bachelor-Staffel

Das wäre doch recht schnell gegangen, falls sie tatsächlich die Rose bekommt und seitdem glücklich mit Bachelor Sebastian Pannek auf Wolke 7 schwebt. Nicht so lustig lief es in der gestrigen Folge ja für Viola Kraus, die sich selbst wohl schon als klare Favoritin gesehen hat. Kein Wunder, sie bekam vom Bachelor die weiße Rose, mit der sie jederzeit Dates von anderen an sich reißen konnte. Auch sonst sprühten zwischen Viola und Sebastian ordentlich die Funken. Für die letzte Rose hat es dann leider doch nicht gereicht, in der letzten Folge musste Viola ihre Koffer packen. Bleiben durften Clea-Lacy und Erika. Nun bleibt es abzuwarten ob an den Gerüchten etwas dran ist und die schöne Halb-Brasilianerin das Rennen macht. Oder ob es doch noch eine Überraschung gibt und die hübsche Erika mit Sebastian gen Sonnenuntergang reitet.