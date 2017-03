Er hat ihr das Herz gebrochen! Als Sebastian Pannek beim Bachlelor-Finale seine letzte Rose an Clea-Lacy übergab, lag die Welt von Erika Dorodnova in Trümmern. Sie hat sich in den Junggesellen verliebt, doch er hat sich für eine andere Entschieden!

Jetzt sind schockierende Fotos der Zweitplatzierten aufgetaucht, die ihren Fans große Sorge bereiten. Die Blondine ist auf offener Straße zusammengebrochen!

Die dramatischen Bilder und alle EInzelheiten gibt es im VIDEO: