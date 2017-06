Es kann also doch funktionieren! In Deutschland ist die Kuppelshow „Der Bachelor“ nicht unbedingt dafür bekannt, dass die suchenden Junggesellen tatsächlich ihre große Liebe im TV finden. Bis auf Sebastian Pannek, der sich tatsächlich in Clea-Lacy verliebt hat, sah die Ausbeute im Gegensatz zu anderen Ländern eher mager aus. Denn gerade in den USA wird auch gerne mal geheiratet, nachdem man sich bei der Kuppelshow gefunden hat. In der amerikanischen Show „Bachelor in Paradise“, ein Spin-off des klssischen Formates, hat beispielsweise Evan Bass seine Carly Waddell gefunden. Das „Bachelor“-Paar hat sich nun getraut, die Hochzeit fand in Mexiko statt.

Das „Bachelor“-Paar hat geheiratet

Dabei galten „Bachelor“ Evan Bass und Carly Waddell als sehr ungleiches Paar und konnten das Publikum gar nicht richtig überzeugen. Doch der „Bachelor“ war sich seiner Gefühle sicher und machte seiner Auserwählten zum Staffel-Finale einen Antrag. Das Paar lebt seitdem gemeinsam mit Evans drei Kinder in Nashville und nun war es soweit. Evan Bass und Carly Waddell haben ihre Hochzeit in Mexiko gefeiert. Die glückliche Braut hat „People“ gegenüber das Geheimnis ihrer Liebe gelüftet: „Wir kommunizieren einfach gut miteinander. So war das schon, als wir Freunde waren und weshalb wir immer noch ineinander verliebt sind.“

Vielleicht lassen sich Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn ja von den US-Turteltauben inspirieren. Eine „Bachelor“-Hochzeit in Deutschland wäre doch wirklich mal was. Alternativ muss sich sonst die amtierende „Bachelorette“ Jessica Paszka ein bisschen ins Zeug legen.