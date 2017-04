"Bachelor"-Kandidatin Julia Anna Friess: Zurück zum Ex!

Mit "Bachelor" Sebastian Pannek hat es nicht geklappt, denn der hat sich im Finale für Clea-Lacy Juhn entschieden - mit ihr ist er auch immer noch glücklich zusammen. Doch nun hat auch Kandidatin Julia Anna Friess ihre Happy End gefunden!

Julia Anna Friess: "Das Feuer ist entfacht!"

Julia Anna Friess ist nach der Kuppelshow wieder mit ihrem Ex-Freund zusammen! "Wir waren schon eine Weile zusammen, kennen uns auch schon ziemlich lange. Deswegen war es gut, dass ich weg war. Das Feuer ist entfacht", gesteht sie fröhlich gegenüber "Promiflash". Ihre Teilnahme am "Bachelor" bereut sie nicht. Im Gegenteil! Die Kuppelshow hat sie zwar nicht mit Sebastian Pannek zusammengebracht, dafür aber mit ihrem Verflossenen! "Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich in Miami war. Weil manchmal muss man weggehen, um zurückzukommen und dann zu merken, was das Schöne ist und was einem irgendwie immer gut getan hat."

Julia Anna Friess sorgte mit einem Babybauch für Wirbel

Noch bevor Julia Anna Friess ihre Liebe zum Ex öffentlich machte, sorgte sie für viel Gesprächsstoff, als sie sich bei Instagram mit einem riesigen Babybauch zeigte!

"Bachelor"-Kandidatin Julia Anna Friess überrascht mit Babybauch

Doch sie klärte das Bild schnell auf: Bei dem Babybauch handelte es sich nur um ein Bühnenkostüm. Aber wer weiß, jetzt da die Beauty wieder happy verliebt ist, kommt ja bald vielleicht auch wirklich der Nachwuchs...