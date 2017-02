Bachelor-Liebe: Mega Enttäuschung für Sebastian Pannek!

DAS hat sich Bachelor Sebastian Pannek ganz bestimm anders vorgestellt! Klassischerweise bewirbt sich ein attraktiver Junggeselle bi RTL und wird von einer ganzen Horde heiratswilliger Damen umschwirrt, angehimmelt und begehrt. Zumindest lief es in der Vergangenheit immer so. Doch diesmal ist alles anders. Liegt es etwa am Bachelor selbst? Oder sind die Ladys einfach nicht wirklich geeignet? Denn diese harte Enttäuschung, die Sebastian Pannek nun aushalten muss, ist ziemlich demütigend. Das hat noch kein Bachelor vor ihm erlebt. Aber seht selbst: