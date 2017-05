Bachelor-Paar: Liebeskrise bei Denise Temlitz und Patrick Cuninka?

Sind da etwa dunkle Wolken am Liebeshimmel aufgezogen? Denise Temlitz und Patrick Cuninka gelten als das Bachelor-Traumpaar schlechthin. Doch nun hat sie via Instagram einen Kommentar gepostet, der vermuten lässt, dass diese Liebe in der Krise steckt.

Denise Temlitz und Patrick Cuninka bestätigen ihre Verlobung

Ein Instagram-Post von Denise Temlitz wirft Fragen auf

Denise Temlitz versuchte vergeblich das Herz von Bachelor Leonard Freier zu erobern, Patrick Cuninka bekam von Bachelorette Alisa Persch die letzte Rose. Das Glück hielt sechs Monate, dann zerbrach die Liebe von Alisa und Patrick aufgrund der räumlichen Distanz. Sie lebt in Berlin, er wohnte damals in München. Doch der Liebeskummer war schnell vergessen, Patrick Cuninka verliebte sich in Denise Temlitz und zog für sie sogar nach Berlin. Seitdem wurden ohne Unterlass Lebesselfies in den sozialen Netzwerken gepostet, gerade Denise wollte ihr Glück mit Patrick mit der ganzen Welt teilen. Darum wirft ihr aktueller Instagram-Post durchaus einige Fragen auf.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S E T E M L I T Z (@denise_temlitz) am 31. Mai 2017 um 0:44 Uhr

Denise Temlitz hat ein Foto von sich beim Sonnenbad geteilt. Eigentlich nicht ungewöhnlich, allerdings schreibt sie dazu: „MENSCHEN VERGESSEN, WAS SIE GESAGT ODER GETAN HABEN. ABER ICH VERGESSE NICHT, WAS ICH DABEI GEFÜHLT HABE!“ Gehen diese Worte etwa an ihren Freund Patrick Cuninka? Zumindest fragt einer ihrer Follower besorgt: „Ich hoffe ihr seid noch zusammen?“

Das letzte gemeinsame Foto von Denise Temlitz und Patrick Cuninka hat sie erst vor einer Woche gepostet. Möglicherweise ist also durchaus alles in Butter zwischen dem Bachelor-Paar und ihre Worte gehen in eine ganz andere Richtung. Denn eigentlich wollten Denise und Patrick im nächsten Jahre heiraten.