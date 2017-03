Bachelor Sebastian Pannek: Heimlicher Sex hinter den Kulissen?

Vor der Kamera benimmt sich Bachelor Sebastian Pannek bisher sehr anständig. Ein bisschen geknutscht hat er zwar schon, doch ansonsten lief bislang alles sehr unschuldig ab. Doch hatte Sebastian Pannek in Wahrheit schon Sex mit einer Kandidatin? Es gibt so einige Hinweise, die vermuten lassen, dass hinter den Kulissen schon mehr ging. Und das merkt man nicht nur vor dem Fernseher. Auch die Bachelor-Kandidatinnen haben bereits gemerkt, dass da was zwischen Sebastian und dieser einen Single-Lady läuft. Alle Details zu dem heimlichen Bachelor-Sex hinter den Kulissen seht ihr HIER im Video: