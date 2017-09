Bachelor Verlobung: Samantha Abdul hat sich verlobt - Auf Instagram lässt sich derzeit beobachten, dass Ex-Bachelor-Kandidatin Samantha Abdul und ihr Freund Oleg Justus im siebten Himmel schweben. Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind und könnten offenbar nicht glücklicher sein.

Bachelor-Baby: Samantha Abdul ist schwanger

Nachdem er sie mit einem Ausflug zum "König der Löwen"-Musical überraschte, legte er direkt nach und entführte seine Liebste nach Paris. Ob da wohl schon ein Diamant in Samanthas Hinterkopf gefunkelt hat? Zumindest die Fans waren sich schon sicher, dass Oleg Justus am Eiffelturm das Knie beugen wird und die Frage der Fragen stellen wird. Und sie sollten damit recht behalten.

Samantha Abdul hat "Yes" gesagt

Nach einem Tag zwischen Eiffelturm und Louvre ist es dann wohl geschehen. "I said yes - zum Mann meiner Träume, der mit einen Heiratsantrag gemacht und einen Ring geschenkt hat, wie ich mir niemals im Leben erträumt hätte. Ich zittere noch immer am ganzen Körper und bin sprachlos - ich muss das alles erst mal realisieren. Ich bin so dankbar für alles, das könnt ihr euch nicht vorstellen", schreibt die Ex-Bachelor-Kandidatin zu dem Foto vom funkelnden Solitärring.

Ein Beitrag geteilt von (@samantha_abdul) am 10. Sep 2017 um 14:22 Uhr

Relativ kurz nachdem wir Samantha Abdul 2015 bei der Bachelor-Staffel mit Oliver Sanne kennengelernt haben, kam sich auch schon mit dem Ex-Mr. Germany zusammen. Das Glück hielt an und scheint jeden Tag mehr zu werden.