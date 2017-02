Bachelor-Voting: Wer ist euer Favorit?

Aktuell hat Sebastian Pannek als aktueller Bachelor die Qual der Wahl. Er darf vor laufenden RTL-Kameras aus dem Vollen schöpfen und sich aussuchen, welche Damen von ihm die begehrten Rosen erhalten, und wer wieder nach Hause muss. Doch schon vor Sebastian wurden Rosen verteilt und es stellt sich die Frage, ob er mit seinen Vorgängern überhaupt mithalten kann. Leonard Freier und Oliver Sanne waren schließlich auch echte Hingucker. WELCHER der drei Rosenkavaliere ist EUER Favorit? Macht HIER mit beim Bachelor-Voting:

Alle Bachelor haben eins gemeinsam: Keine dauerhafte Beziehung mit der Gewinnerin

Eines haben zumindest alle Bachelor bisher miteinander gemeinsam, die große Liebe haben sie durch RTL nicht gefunden. Oliver Sanne kam ziemlich direkt nachdem die Dreharbeiten beendet waren wieder mit seiner Ex-Freundin zusammen. Das fand Liz Kaeber, der Olli die letzte Rose gab, nicht so toll. Und die Liebe zwischen Leonard Freier und seiner Auserwählten Leonie Pump war auch nicht von Dauer. Da stellt sich natürlich die Frage, ob da bei Sebastian Pannek mehr Gefühle im Spiel sind, die sich auch mal ein bisschen halten.

Die Bachelorette hatte sich da irgendwie besser angestellt. Anna Hofbauer überreichte Marvin Albrecht das finale Blümchen, die Turteltauben waren fast drei Jahre ein Paar und ihre Trennung kam für ihre Fans absolut überraschend. Und auch Annas Nachfolgerin Alisa Persch versuchte immerhin ein halbes Jahr lang ihre Fernbeziehung mit Patrick Cuninka am Leben zu halten. Da muss man den Herren leider unterstellen, dass sie in dem Punkt ziemlich wenig Durchhaltevermögen an den Tag gelegt haben.