Bachelorette 2017: Alex Hosse zeigt sich mit neuer Freundin

Bachelorette 2017: Alex Hosse zeigt sich mit neuer Frau - Bei der diesjährigen Bachelorette-Staffel lag wohl eine Menge Liebe in der Luft. Niklas Schröder, wollte am liebsten gleich Haus, Hund und Kinder mit Jessica Paszka, einige Kandidaten vergnügten sich direkt miteinander und am Ende wurde aus Jessica und Eskimo-Callboy-Drummer David Friedrich auch ein Paar. Und wie so häufig bei den Kuppelshows finden so manche Kandidaten ziemlich zügig dann im Nachgang der Show jemanden.

Alex Hosse zeigt nach der Bachelorette seine neue Freundininstagram / Alex Hosse Alex Hosse zeigt nach der Bachelorette seine neue Freundininstagram / Alex Hosse

So zeigt auch Schornsteinfeger Alex Hosse nun seine neue Freundin. "Weil nur Glück sich verdoppelt, wenn man es teilt. #relationshipgoals #glücklich #zweisamkeit", schreibt er zu einem Foto, auf dem wir ihn mit einer Frau im Arm sehen. Ihr Gesicht ist allerdings nicht zu erkennen. Ganz am Anfang der Bachelorette-Staffel war er recht beliebt beim Publikum, brachte aber später einige fragwürdige Aktionen, die bei Jessica Paszka nicht so gut ankamen.

Heute wird er, mit seiner neuen Freundin im Arm, wohl ganz glücklich darüber sein, die Rose an jenem Abend nicht bekommen zu haben.