Bachelorette 2017: Bekommt Johannes Haller den ersten Kuss?

Bachelorette 2017: Geht Johannes Haller als erster auf Tuchfühlung? - Schon bei Promi Big Brother konnten wir sehen, dass Jessica Paszka nicht unbedingt kontaktscheu ist. Da wurde vor allem mit Ringer Frank Stäbler gekuschelt und getätschelt, was das Zeug hält. Als Bachelorette ist sie noch etwas zurückhaltender. Oder sind es vielmehr ihre Kandidaten, die sich noch nicht so recht trauen?

Bachelorette 2017: Die Zuschauer haben jetzt schon einen Gewinner

In der dritten Folge der Bachelorette wird es zum ersten Kuss kommen, soviel verrät RTL vorab. Allem Anschein nach wird es Johannes Haller sein, der Jessica Paszka küsst. In Bildern der dritten Folge sieht man Jessica Paszka bereits in seinem Arm liegen. Hinzukommt, dass bereits in der ersten Folge von "Die Bachelorette" gezeigt wurde, dass Jessica mit verschiedenen Kandidaten knutscht. Ganz deutlich sind hierbei auch die blonden Strähnchen von Johannes. Die beiden anderen sind deutlich schwieriger zu erkennen.

Und da Jessica Paszka schon mal schaut, wie sich die Jungs so knutschen lassen, lodert auch schon die Eifersucht unter den Jungs auf. Und das geht auch direkt in der dritten Folge schon los. So erweckt der Teaser für Folge 3 schon den Eindruck, als würden David Friedrich und Johannes Haller in scharfe Konkurrenz treten.

Mehr erfahren wir bei "Die Bachelorette" mittwochs um 20:15Uhr bei RTL.