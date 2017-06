Bachelorette 2017: Das sagt der Ex-Bachelor Christian Tews zu Jessica Paszka - Bei Christian Tews in der Bachelor Staffel von 2014 kam Jessica Paszka nur auf Platz 7. Dementsprechend trennten sich die Wege der heutigen Bachelorette und des damaligen Bachelors auch recht schnell. Dennoch dürfte er nicht schlecht gestaunt haben, dass plötzlich eine seiner damaligen Kandidatinnen nun selbst die Rosen verteilt.

Auch wenn er selbst mit der Show nicht sein Liebesglück gefunden hat und die Beziehung zu Katja Kühne nur kurz hielt, ist er doch sehr gespannt, wie es laufen wird und glaubt an eine unterhaltsame Bachelorette-Staffel. "Ich denke, es ist ein großer Vorteil, dass Jessica damals in meiner Staffel erleben konnte, wie alles abläuft. Die Hemmschwelle ist daher sicherlich etwas geringer", sagt er gegenüber Web.de. Jessica Paszka konnte schon in Promi Big Brother zeigen, dass sie zumindest was Nacktheit im TV betrifft ein äußerst geringe Hemmschwelle hat.

Bachelorette 2017: So nackt war Jessica Paszka schon im TV

Jessica Paszka: Von der "kindlichen" Kandidatin zum Container-Luder

"Sie war wie damals: locker, lustig und nicht auf den Mund gefallen. Mittlerweile ist sie sicherlich auch ein bisschen reifer geworden und konnte das etwas 'Kindliche' von damals ablegen", führt er weiter aus. In den letzten drei Jahren hat sich immerhin bei beiden eine ganze Menge geändert. Christian Tews ist Vater von Zwillingen geworden. Jessica Paszka hingegen konnte sich unter anderem mit Promi Big Brother in der TV-Welt platzieren und nahm sogar einen Song auf. Zwar bewies sie, dass sie zumindest eine besser Sängerin als Bibi Heinicke ist, doch großen Erfolg hatte sie mit dem Song "Hemmungslos" nicht. Vielleicht kann sie bei "Die Bachelorette" ja noch einmal versuchen, die Werbetrommel für ihre Musik zu rühren. Das wäre zum einen nicht das erste Mal, und zum anderen ist Jessica Paszka mit dem Ansatz wohl auch nicht alleine.