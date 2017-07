Bachelorette 2017: David Friedrich gesteht Jessica Paszka seine größte Lüge - David ist der größte Publikumsliebing in der Show und auch bei der Bachelorette selbst ganz hoch im Kurs. Und trotz seiner offenen Art trägt er eine der größten Lügen mit sich herum.

Er verbrachter als erster Kandidat bei "Die Bachelorette" eine Nacht mit Jessica Paszka. Dass er bis zum nächsten Nachmittag nicht zurück in die Villa der Jungs gekommen ist, sorgte für große Aufregung unter den anderen Kandidaten. Wohlweißlich, dass er wohl die gesamt Runde sprengen würde, wenn er allen sagt, was in der Nacht wirklich geschehen ist, log er die Jungs an und erklärte, dass er im Hotel alleine blieb und sie Nachts zurück in die Villa gefahren ist.

Die weiß es jetzt, doch was ist mit den anderen Bachelorette-Kandidaten?

Jessica Paszka, die ihm überlassen hatte, was er sagt und was nicht, wusste nichts davon. Erst kurz vor dem Finale weiht er sie in sein Geheimnis ein. Auf dem Riesenrad gesteht er, dass er zu den anderen nicht ganz ehrlich war. Jessica lachte allerdings nur darüber und nahm es ihm nicht so richtig übel. Vielleicht war sie auch ganz froh, dass dadurch einige Konflikte vermieden werden konnten. Allerdings gibt sie auch zu, überrascht zu sein. Sie habe bisher den Eindruck gehabt, dass Ehrlichkeit bei David Friedrich an erster Stelle stehe und hätte ihm diese Lüge nicht zugetraut.

Unterm Strich nimmt sie diese kleine Beichte aber doch recht gelassen. Für die anderen Kandidaten wird es allerdings ein ziemlicher Schock gewesen sein. Wie Insider gegenüber inTouch Online berichten, hätten es die anderen tatsächlich erst erfahren, als es im TV lief. Lediglich Johannes Haller habe es nicht so eiskalt erwischt. Es heißt, er habe es vorher erfahren. Ob er und David am Ende übrig bleiben und Jessica deshalb reinen Tisch macht?