Bachelorette 2017: David Friedrich gewinnt den Facebook-Vergleich - Wenn man mal ehrlich ist, sind die Chancen auf die große Liebe bei einem Format wie "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" verschwindend gering. Und ob die eigene Präsenz vor der Kamera für weitere Formate wie "Promi Big Brother" oder "Das Dschungelcamp" reicht, ist auch nicht sicher. Was für viele Kandidaten aber recht ertragreich sein kann, ist eine solide große Fanbase bei Facebook und Instagram. Hier mal eine Coral-Flasche in die Kamera gehalten, dort mal mit einer Tüte Fittea gewedelt und schon hat man mit der eigenen Miniprominenz ein paar Kröten verdient.

Schwuler DJ behauptet: Drei "Bachelorette"-Kandidaten sind schwul!

Wie machen sich in dem Bereich also die Bachelorette-Kandidaten? Zumindest bei Facebook sind die Fanzahlen noch recht überschaubar. Doch lässt sich hier im Gegensatz zu Instagram überprüfen, bei wem die Zahlen echt sind und wer nur Fanzahlen gekauft hat. Bei den Top-10 ist Niklas Schröder das Schlusslicht. Er hat nur magere 640 Likes, die allerdings echt zu sein scheinen. Mit 6100 Likes führt Marco Cerullo das Ranking zwar auf den ersten Blick an, doch nur 10% dieser Likes kommen aus Deutschland. Alle anderen kommen aus Ägypten, Algerien, Syrien, Irak und Tunesien. Ein ziemlich sicheres Indiz dafür, dass diese gekauft sind. Es sei denn natürlich, er erfreut sich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen dort wirklich einer großen Beliebtheit. Auch Domenico de Cicco hat auffällig viele Fans im nicht näher definierten Ausland. Allerdings machen diese nicht den Großteil seiner Fanzahlen aus. Auf ehrlichem Wege führt David Friedrich das Ranking an. Seine knapp 5000 Likes kommen fast alle aus Deutschland. Allerdings wird er sicherlich auch von der Popularität seiner Band Eskimo Callboy profitieren. Die haben mit rund 190.000 Likes schließlich eine solide Fanbase, die David sicher die Daumen drückt.

Bei Instagram sieht es allerdings schon anders aus. Hier liegen alle mindestens im 4-stelligen Bereich. Michael Bauer profitiert hier klar von seinem Job als Model und liegt mit 75.000 Abonnenten sehr weit vorne. Hier liegt David Friedrich "nur" auf dem zweiten Platz mit 31.400 Abonnenten.

(Alle Zahlen Stand 3.Juli 2017)