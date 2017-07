Bachelorette 2017: David Friedrich ist der Gewinner der letzten Rose - Überraschung!... oder auch nicht. Denn eigentlich war es ja schon ziemlich klar, dass der smarte Schlagzeuger das Rennen macht. Sämtliche Hinweise ließen schon vor der letzten Nacht der Rose keinen Zweifel mehr übrig, dass David Friedrich das Herz oder zumindest die letzte Rose von Jessica Paszka erobern würde.

Bachelorette 2017: Es kann nur noch David Friedrich der Gewinner sein!

In der letzten Show trat er gegen Johannes Haller und Niklas Schröder an. Bei den Dreamdates ging es zunächst mit Johannes in den indischen Ozean zum Tauchen. Mit David ging die Bachelorette auf Safari und Niklas Schröder entführte sie in die Wüste. Obwohl Niklas sie dort zum ersten mal küsste, war er dann derjenige, der nach den Dreamdates keine Rose mehr bekam.

David Friedrich gegen Johannes Haller in der Endrunde

Dann waren es nur noch David Friedrich und Johannes Haller, die nun bei Jessicas Eltern vorstellig wurden. Die Frage ist natürlich, ob die Bachelorette zu diesem Zeitpunkt nicht schon längst eine Wahl getroffen hatte.

Dann war es soweit: Jessica Paszka im weißen Kleid, David Friedrich ungewohnt festlich im klassischen Smoking und Johannes Haller blieb wie gehabt in Segler-Schick und setzte auf Weiß.

Doch Schwarz gewinnt.

David Friedrich bekam die letzte Rose von Bachelorette Jessica Paszka. Dabei waren beide am Anfang noch sehr skeptisch. Er zweifelte an ihren Absichten, sie hat in dem Metal-Drummer auch nicht direkt den Traumtypen gesehen.

Da können wir nur hoffen, dass sie beide die richtige Wahl getroffen haben und die Wochen nach dem Drehschluss als Paar überstanden haben.