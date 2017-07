Bachelorette 2017: David Friedrich und Jessica Paszka wollen zusammenziehen - Das Bachelorette-Paar ist raus! David Friedrich und Jessica Paszka können endlich zeigen, dass sie zusammen sind. Und schon eines der ersten Pärchen-Interviews erweckt den Eindruck, dass das wirklich passt. So gab es viele Zweifler, die unterstellten, dass die beiden nur für PR Zwecke ein Paar seien, oder es doch nicht über längere Zeit miteinander aushalten.

Das Bachelorette-Paar wagt den nächsten Schritt

Im Gespräch mit RTL bei Facebook-Live wirken Jessica Paszka und ihr Auserwählter David Friedrich zwar noch etwas nervös, aber durchaus authentisch. So werden kleine Situation beschrieben, die nur bei Paaren so auftauchen und doch nicht irgendwelchen Klischees entsprechen. Und da wundert es auch nicht, dass das Paar dann auch offen zugibt, dass sie zusammenziehen wollen.

In diesem Falle waren die Bedingungen rein geografisch perfekt. Bachelorette Jessica Paszka kommt aus Essen, David Friedrich wohnt in Moers. Dazwischen liegen nur 30km. So ein Glück hatte noch kein Paar. Und doch steht eine gemeinsame Wohnung ganz oben auf der Liste, wie sie bestätigen.