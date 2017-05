Bachelorette 2017: Der Sendetermin steht fest!

Der Sommer wird heiß! Bei RTL wird wieder geflirtet und gebaggert was das Zeug hält. Der Sender holt die „Bachelorette“ wieder ins Programm und nun steht auch der Sendetermin fest Die „Bachelorette 2017“ startet am 14. Juni 2017 um 20:15 Uhr auf RTL. Nach Monica Ivancan, Anna Hofbauer und Alisa Persch wird nun wieder eine heiße Singlelady 20 Männer daten. Dabei müssen sich die Herren mächtig ins Zeug legen, denn am Ende kann nur einer von ihnen das Herz der „Bachelorette 2017“ erobern.

Die Bachelorette 2017 RTL / Arya Shirazi

Bei Monica Ivancan, die bereits 2004 als „Bachelorette“ in Erscheinung trat, hielt die Liebe nicht, Anna und Alisa hatten da ein besseres Hänschen. Ana Hofbauer du ihr Auserwählter Marvin Albrechte waren immerhin über zwei Jahre ein Paar, die Trennung kam nicht nur absolut überraschend, sondern war für viele Fans ein regelrechter Schock. Und Alisa turtelte immerhin ca ein halbes Jahr mit ihrem Patrick. Doch der ist mittlerweile mit Ex-Bachelor-Kandidatin Denise liiert.

Die Bachelorette 2017 soll keine Unbekannte sein

Bleibt abzuwarten wie sich die „Bachelorette 2017“ schlagen wird. Es wurde bereits gemunkelt, dass diesmal eine Singlelady mit Promi-Status ins Rennen geschickt wird. Auf dem ersten Foto der „Bachelorette 2017“, welches RTL bereits veröffentlicht hat, ist leider noch nicht allzu viel zu erkennen. Es bleibt also weiterhin spanend, für welche Dame sich der Seder für die kommende Staffel entschiede hat. Einschalten lohnt sich, am 14. Juni 2017 startet „Die Bachelorette“ um 20:15 Uhr auf RTL.