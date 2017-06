Bachelorette 2017: Diese Kandidaten schließt Jessica Paszka aus

Bachelorette 2017: Jessica steht auf Männer mit Bauch - So einiges haben wir schon darüber erfahren können, was Jessica Paszka an Männern mag. Nun gesteht sie gegenüber RTL weitere Kriterien, die ihr Traum-Kandidat erfüllen, oder vielleicht nicht erfüllen sollte.

Bachelorette 2017: Fliegen diese Kandidaten schon in der ersten Runde?

Mehr Bauch für die Bachelorette

Schon bei der ersten Frage dürfte es für ihre Kandidaten eng werden. Sie gibt zu Protokoll, dass sie auf Männer mit kleinem Bauch steht. Den dürfte Jessica Paszka in der Six-Pack-Parade, die ihre Kandidaten formen wohl lange suchen. Da könnte man fast meinen, dass die besonders eitlen Modelboys eher schlechte Karten bei der neuen Bachelorette haben.

Kein Metal für Jessica Paszka

Allerdings schieben ihre weiteren Aussagen auch noch drei andere Kandidaten eher ins Abseits. Auf die Frage, ob sie sich auch mit einem Metal-Fan sehen würde, gab es ein entschiedenes "Nein". Bei einer solchen Deutlichkeit könnte es für die beiden Metal-Stars David Friedrich (Eskimo Callboy) und André Senft (ehemals Neberu) so schwarz aussehen, wie der T-Shirt-Stand bei Wacken.

Jessica Paszka: Kinder? Ja, aber...

Weniger resolut, aber dennoch eher abgeneigt verhält es sich beim Thema "Kinder". Grundsätzlich wolle Jessica Paszka nicht ausschließen mit einem Mann etwas zu haben, der bereits Kinder hat. Andererseits betont sie, dass es schon schön wäre dieses "erste Mal" mit dem Mann gemeinsam zu erleben. Also auch für den dreifachen Vater Michael Böhm sieht es gar nicht so gut aus.

Die Frage ist nun, ob die Bachelorette ihre Vorstellungen beim Rosenverteilen auch so durchsetzt, und wenn ja, wer dann am Ende übrig bleibt...