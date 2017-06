Bachelorette 2017: Domenico de Cicco war schon bei "Next Please" zu sehen

Bachelorette 2017: Domenico de Cicco war schon bei "Next Please" zu sehen - Ziehen die größeren Reality-TV Formate automatisch Serientäter an, oder ist RTL mittlerweile dazu übergegangen, nur noch Leute mit TV-Vorerfahrungen zu casten? Denn neben den zwei international bekannten Metal-Stars David Friedrich (Eskimo Callboy) und David Senft (Neberu) und dem Vize-Mr. Germany Michael Bauer konnte man auch Domenico de Cicco bereits in aller Öffentlichkeit sehen.

Domenico de Cicco: Probelauf für "Die Bachelorette"

Bei "Next, Please!" posierte der eitle Frankfurter schon 2014 vor den TV-Kameras. Dort ließ er anfangs noch nicht so den Macho raushängen, wie in den ersten Trailern von "Die Bachelorette". So viel er augenscheinlich auch wert auf sein eigenes Äußeres legt, sagte er in der RTL II Show noch, dass es ihm bei seiner Traumfrau gar nicht so wichtig sei. "Es muss einfach passen", sagte Domenico de Cicco schulterzuckend. Und er gab schon Hinweise darauf, dass Jessica Paszka möglicherweise gar nicht so sein Fall sein könnte, da er nicht auf "laute" Frauen stehe.

Nachdem die Kandidatinnen sich auf sein Kommando ihrer Kleider entledigten, mussten durften die drei Damen den heutigen Bachelorette-Kandidaten mit Eiswürfeln abrubbeln. Danach gab es die Einzeldates, bei denen im Catwoman-Kostüm getanzt wurde, Adeles "Rolling In The Deep" verunglimpft wurde und gestanden wurde: "Ich trage beim Sex immer High Heels." Damit hat Domenico de Cicco ja direkt einen TV-Einstand, der seine Rolle auch gegenüber Bachelorette Jessica Paszka klar definiert.

Am Ende der Show gab es noch einen innigen Kuss mit seiner Gewinnerin Anne, der verrät, dass Domenico offenbar nicht sparsam beim Einsatz seiner Zunge ist. Wie lange es mit Anne jedoch gehalten hat, ist derweil nicht überliefert. Immerhin glauben wir zu wissen, dass er momentan single ist. Das musste er schließlich vertraglich für "Die Bachelorette" zusichern. Doch anhand der Bachelor-Kandidatinnen in diesem Jahr, sah man bereits, dass das nichts heißen muss.

We sich die Folge "Next, Please!" mit Bachelorette Kandidat Domenico de Cicco anschauen will, kann das direkt hier tun!