Bachelorette 2017: Glück im Spiel und in der Liebe - Das ist die Gage von Jessica Paszka - Für Jessica Paszka und David Friedrich hat sich "Die Bachelorette" in jeder erdenklichen Hinsicht gelohnt. Da ist die neugewonnene Lieb nur die Spitze des Eisbergs.

Denn egal wie ernst es nun den beiden miteinander ist, oder nicht, klingelt doch unabhängig davon bei ihnen nun die Kasse.

Bachelorette 2017: David Friedrich ist der Gewinner der letzten Rose

Zunächst wäre da die Gage für Jessica Paszka als Bachelorette. Egal wie sehr sie beteuert, das alles nur für die Liebe getan zu haben, war dennoch klar, dass sie als TV-Promi ihr Gesicht nicht gratis in die Kamera hält. Und so habe sie laut der Bild eine Gage von rund 110.0000 Euro kassiert. Und finanziell wird in nächster Zeit sicher noch mehr gehen.

Die Bachelorette und die ganz großen Zahlen

Zum einen wären da die Social Media Reichweiten. Sie hat ihre Instagram Gefolgschaft von ca. 100.000 auf 300.000 erhöht. David startete mit rund 4000 Abonnenten und geht nun bereits stramm auf 250.000 zu. Abgesehen davon, dass sie damit in Sphären kommen, die ihnen lukrative Influenzer-Deals ermöglichen, steigert Jessica damit zusätzlich ihren TV-Marktwert und David erweitert die Reichweite seiner Band. Das heißt, dass tendenziell mehr Alben (Neues Album: Eskimo Callboy - The Scene ab dem 25.August) und auch mehr Konzerttickets verkauft werden.

Das Happy End hat es für das Bachelorette-Paar also in jeder Hinsicht in sich. Wir sind gespannt, was da noch kommt.